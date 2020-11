FOTOS: Chiquis Rivera es una mujer llena de talento, pero también de escándalos. Ya conoces bien a su expareja, y ahora te toca conocer a Chiquis más a fondo.

Checa todo lo que no sabías de ella.

Janney Marín Rivera, mejor conocida como Chiquis Rivera, es una cantante, compositora, empresaria, productora y estrella de realities estadounidense, que nació el 26 de junio de 1985, en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Sus géneros musicales son: regional mexicana, norteña, ranchera, mariachi, banda y pop moderno.

Sus padres son: Jenni Rivera, “La Diva De La Banda” y de José Trinidad Marín. Su tío es el también cantante Lupillo Rivera.

Después de que falleciera su madre, el 9 de diciembre de 2012, en un accidente aéreo, Chiquis Rivera y su familia estuvieron de luto al menos por un año. En 2014, a los 29 años, comenzó su carrera artística, con su primer sencillo, un tributo a su madre titulado “Paloma Blanca”.

Después, ese mismo año, en los Premios Juventud debutó en la televisión cantando su segundo sencillo “Esa No Soy Yo”. “Cantar fue siempre mi plan y mi mamá me apoyaba, de hecho, ella iba a manejar mi carrera y ahora me toca hacerlo a mí”, comentó Chiquis.

Estuvo casada con el ex vocalista de La Original Banda El Limón, Lorenzo Méndez, cuya boda se realizó el 29 de junio de 2019 en Los Ángeles. Después de una relación mediática, ambos decidieron separarse. Ella estuvo involucrada con Mr. Tempo.

Chiquis es también una mujer de negocios a la que le gusta inspirar a las mujeres jóvenes de las comunidades hispanas con su fuerza, valentía y tenacidad. Todo el esfuerzo, que ha hecho en estos últimos cinco años, la ha convertido en una de las voces femeninas más importantes del género regional mexicano.