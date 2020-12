FOTOS | CONFIRMADO, Ariana Grande está comprometida con su novio Dalton Gomez. Te contamos los detalles de su próxima boda.

¡Es oficial! Ariana Grande se va a casar con su novio Dalton Gomez. Sigue leyendo y viendo todas las fotos para enterarte de los detalles.

Pero, ¿quién es Dalton Gomez? Es un reconocido agente inmobiliario, actualmente trabaja para un sector de clientes exclusivo (con ingresos millonarios) en Los Ángeles, California. La primera vez que se les vio juntos, fue en febrero de este año en un bar, ¡y no solo se les vio juntos, se les vio besándose! A pesar de que esas imágenes ya estaban circulando en todo el mundo, Ariana no lo hizo oficial sino hasta mayo en el video de su canción con Justin Bieber “Stuck With You” en donde salió bailando muy romántica con su novio, dejando ver que estaba pasando la cuarentena con él.

Aunque muchos piensan que es demasiado rápido, parece que estos meses conviviendo 24/7 les sirvió para darse cuenta que no importa el tiempo, ¡lo que quieren es estar siempre juntos! Les pegó el amor. Hace unos días la bella Ariana Grande subió a sus redes sociales unas fotos mostrando su anillo. ¿Cuál fue su respuesta? “Por siempre y para siempre”, ¡awww, qué lindos! Esas palabras escribió la cantante en las fotos junto a Dalton Gomez ¡y obvio presumiendo anillo!

Recordemos que esta es la segunda vez que Ariana recibe un anillo de compromiso, ¿se acuerdan? Su ex-novio, el comediante Pete Davidson le pidió matrimonio después de unas semanas de relación. Pero cuatro meses después terminaron su romance.

Hasta el momento no se ha confirmado una fecha de boda, pero seguramente será el próximo 2021 cuando el tema de la pandemia haya mejorado un poco. Además, Ariana es muy discreta con su vida privada, así que estamos seguros que la hará en secreto en una ceremonia pequeña y con gente muy cercana únicamente.

¡Enhorabuena, Ariana Grande! Deseamos que sea muy feliz y que continúen los éxitos en su vida y carrera, ¡lo merece!