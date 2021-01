FOTOS | Danna Paola llora por amor. En un video Danna habla sobre una decepción amorosa y compre en llanto.

Los famosos también tienen corazón, y Danna Paola le dedica todo un álbum a un ex-amor.

¿Quién dice que los famosos no tienen corazón? Que no lloran, que no les hace falta nada. ¡Danna Paola es la prueba de que no es así! Es exitosa, muy famosa, hermosa, canta y baila espectacular, pero sí, como a todos nosotros, le han roto el corazón, ¡y parece que ahora sí le dolió mucho, pues no pudo aguantar las lágrimas! Te contamos los detalles. ¡Sigue leyendo y viendo todas las fotos!

A Danna Paola no le va bien en el amor.

Nuestra querida Danna se ha mostrado vulnerable últimamente al hablar de amor, y es que parece que alguien no le correspondió, alguien que de verdad amó y del cual se enamoró. Desde antes de estrenar su más reciente álbum K.O. había estado lanzando canciones con un mensaje claro, ¡el amor no es lo suyo! Primero tiene mala fama, después encuentra al hombre de su vida y se le pierde su teléfono, ¡sí, Pablo! Luego uno de los chicos de los que se enamoró, resultó que le gustaban los hombres también y la dejó ilusionada, ¡tanto sodio le supo a odio! Y sí, del amor al odio solo hay un paso... Pero esta vez es diferente, ahora se nota decepcionada y dolida con algo que le sucedió, ¡tanto así, que compuso un álbum completo al respecto!

El nuevo álbum de Danna Paola K.O. la sensibilizó aún más.

Hace unos días se tuvo que lanzar de emergencia su nuevo álbum, ya que se filtró un día antes de lo esperado ¡y Danna se ha mostrado mucho más sensible! Prueba de ello es un video que subió a su cuenta de Tik Tok, en el que da consejos a sus seguidores, de amor y de superación. Pero no simples consejos, ¡le salieron del alma y con lágrimas en los ojos, los dijo con todo el corazón!

Pidió a sus seguidores que no se enamoren de alguien que no sabe lo que quiere, que no los valora y que ya llegará alguien que los ame como son. “Creo que realmente nadie merecemos un amor ordinario, que nos digan te amo y realmente no lo sientan, no mereces que alguien te quiera sólamente cuando esa persona quiera, que no sepa qué hacer con su vida y te tenga a ti como su fuc%$/ juguete... No te justifiques y no justifiques a la otra persona por ser tan hija de p%$/ y tan mier%&, siemplemente no te quiere, siemplemente no te valora... La persona que realmente te ama, te va a amar tal y como eres, con todo y tus imperfecciones”. Dijo Danna.

¡Qué fuertes palabras! Todos hemos pasado por algo así, pero estamos seguros que encontrará a la persona de su vida cuando menos se lo espere, merece sentirse amada y valorada, ¡merece ser feliz! ¡Te queremos, Danna!