FOTOS | Eiza González interpreta a una mujer homosexual en su nueva película. Te contamos los detalles de su nuevo proyecto.

Sin duda una de las artistas que han logrado sus sueños al irse del país y han puesto el nombre de México en alto, es Eiza González. Y es que no le dio miedo empezar desde abajo, picar piedra y ganarse sus papeles con sudor y lágrimas. Poco a poco la hemos visto crecer, mejorar, subir de nivel actoral, ¡y lo está consiguiendo! Su más reciente película tiene increíbles críticas, ¡y hasta podría estar nominada a Los Globos de Oro! Te contamos los detalles.

“I Care a Lot”, película de Eiza González.

El papel que Eiza González interpreta, es una mujer que junto a su pareja, (Rosamund Pike), se aprovecha del cuidado de ancianos dependientes para robar sus riquezas. ¡Qué fuerte! Pero a Eiza le encantan estos papeles... “En esta película nada es correcto, hay muchas cosas que están mal. Pero esa mentalidad de mujeres que hacen lo que quieren me gusta, porque hasta ahora muchos papeles siempre entraban en lo políticamente correcto”, dijo Eiza.

“Perseguí mucho este personaje... Está padre tener un personaje que no está alineado con mis valores porque como actriz no puedes juzgar al personaje, tienes que hacer lo que toca... Crecí en México, un país que puede llegar a ser muy religioso y un poco misógino, por lo que siempre he vivido con una mentalidad de que la mujer no puede hacer esto o si lo hace será una zorra”, dijo la actriz.

En cuanto a la película y los créditos que comparte con Rosamund Pike, dijo: “Interpretamos a una pareja homosexual pero muy normalizada, no se necesitan 24 escenas de sexo para creer que están enamoradas”... ¡Qué fuerte!

Te deseamos todo el éxito, Eiza. Estamos seguros que la vas a seguir rompiendo, enhorabuena por tu nueva película.

