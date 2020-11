FOTOS | Estas son todas las cirugías estéticas a las que Karime Pindter se ha sometido. Se transformó completita.

Conoce los “arreglitos” y “ayudaditas” que Karime se ha hecho.

Conocemos a Karime desde hace ya varios añitos, y para nadie es un secreto el cambio físico tan radical que ha tenido, si ya era guapa, ¡ahora lo es mucho más! ¡Quien puede, puede! Diría la “Matrioshka”.

Además de su belleza, Karime es conocida por su sentido del humor, es una mujer muy divertida, aventada, nada le da miedo, ni pena, ¡las cosas como son! Todas y cada una de las cirugías o arreglitos que se ha hecho, los ha gritado al mundo. Y sería imposible ocultarlos, pues empezó desde muy chica en los reality shows y todos la conocemos y hemos visto crecer y cambiar con el paso de los años.

¿Quieres saber cuáles cirugías se ha hecho? ¡La última te va a sorprender! Sigue leyendo y viendo su galería completa...

Nuestra querida Karime es adicta a las cirugías y ayudaditas y no tiene pelos en la lengua para decirlo, pues asegura que con el ritmo de vida que lleva, sería imposible no tener arrugas o estar en las mejores condiciones, ¡debe recurrir al bisturí y a las agujas para lucir espectacular! Y como su amiga Mane dice: “Todo lo que ves, es operado”. ¡Porque ni crean que a Karime le gusta hacer ejercicio, eh! Prefiere visitar a médicos que la dejen chula, antes de ir al gimnasio.

Hace unos años Karime aseguró que ya se había “tuneado”, sin embargo no había quedado conforme con su belleza, por lo que siguió visitando constantemente al cirujano. Se puso implantes de mama, después se las quiso acomodar un poquito más, y no duda que en unos años lo vuelva a hacer. También se hizo liposucción, aunque siempre fue delgada, quería tener el abdomen completamente plano y tonificado. De igual manera se sometió a una lipotransferencia de grasa a glúteos, ¡y le quedó muy bien! Se le ve un cuerpazo. Otra de las ayudaditas que se dio fue con la rinoplastia, pues tenía la nariz ancha y no le encantaba. Uno de los arreglitos que es constante en ella es el botox en la cara para prevención de arrugas. Incluso en uno de los últimos cumpleaños que le organizó a su mamá, le hizo algo que ella llamó una “botox party”, ¡en donde su mamá, ella y sus invitados, se inyectaron botox para estar lisos y perfectos! De igual forma se hizo la bichectomia, pues tenía cachetitos que no le agradaban, cirugía de contorno corporal, ¡y quedó espectacular! Con una cinturita de envidia, ¡y constantemente visita clínicas en donde le moldean el cuerpo para seguir luciendo increíble y quitar imperfecciones como la celulitis!

Pero la más sonada de todas, la más impresionante que se ha hecho, no lo podrás creer... ¡Se sometió a una cirugía para recuperar su virginidad! ¡¿Khaa!?! Así como lo lees. Karime declaró: "¡Siento el poder, siento la juventud! Tiene un nuevo juguetito que viene de los aliens. Hayas hecho lo que hayas hecho o tenido hijos, te vuelve virgen. Esto es borrón y cuenta nueva, traigo cero kilometraje. Esto es como una renovación, como volverte cristiana porque digamos que sí me eché a dos o tres sapos de pantano y los puedo olvidar de esta manera”.

¡Wow! Eso ya es un nivel legendario en la vida de las cirugías. Seguramente con el paso de los años, Karime continuará haciéndose arreglitos que nos estará contando a todos.