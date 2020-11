FOTOS | Karla Panini asegura que se ríe de las críticas que le hacen en redes sociales, pues le hacen publicidad y le aportan a su carrera.

El hate en redes sociales aporta mucho a la carrera de Karla Panini

Sin duda una de las famosas que más odio recibe día con día en redes sociales y a pesar de los años, es Karla Panini, ¡pero ya se acostumbró y hasta se ríe de ello! De todo se aprende y tanto comentarios buenos, como malos, ayudan para la carrera de una persona, ¡para darles visibilidad! La comediante aseguró que cada vez que ve memes que hacen de ella o recibe mensajes de odio, es ganancia, pues le generan visitas a sus redes sociales. ¡BOOOOM!

Karla Panini afirmó que cada que la gente la pone como la mala o la “villana”, de una u otra manera sale ganando, pues ve un incremento de seguidores y de publicidad que claro que le ayudan en su carrera, ¡así que no le molesta para nada recibir todo el hate! En una entrevista dijo que durante 5 años aproximadamente, ha sido de las personas más odiadas en el país, y que si bien antes podría causarle problemas, ya no, ya no la estresa y hace caso omiso. ¡Pues sí, a todo se acostumbra uno, menos a no comer!

Tan ya no le molesta, que dijo lo siguiente: “Son cinco años. Ya no es estresante, la verdad ya no; hasta me río. Sí hay unos (memes) muy creativos, que digo: ‘mira este sí está canijo’. Hay memes muy padres que hasta me gustaría compartir”. ¿Ya ven? ¡Ya ni se claven con los malos comentarios! Panini también dijo: “Cada rato me dicen: ‘ya viste que eres tendencia en Twitter’ y yo: ¿Otra vez? ¿Ahora qué hice? Es impactante que hasta los malos comentarios son buenos y hasta los haters nos ayudan. Es increíble que van y visitan tu cuenta y es un hater, y a final de cuentas aportan”.

Cuando hay buena o mala publicidad, los famosos aprovechan para verle el lado positivo y sacar provecho. Un ejemplo de ello fue el reciente video de las hermanas del pastel, Karla se hizo tendencia, pues los internautas dijeron que seguro la niña que le sopló a la velita era hija de Panini, por mala. Así que la actriz y locutora no dudó ni un momento en recrear el video y tener miles de reproducciones. ¿Ya ven? ¡Hay que sacar provecho de todo! “Todo eso que pasó con el video de la niña que se hizo viral, no sabes cómo nos ayudó en publicidad y económicamente, en todo nos ayudó demasiado. También cuando me traen en Twitter y todo eso, es cuando más vendo”. ¿Ya ven? ¡Y ustedes comente y comente en redes sociales, amigos!

Finalizó diciendo que todo ser humano tiene errores y lo importante es aprender de ellos. ¡Y que cuando uno se ríe de sí mismo, ya nadie más puede atacarte o hacerte daño! “Creo que cuando tú mismo te ríes de, pues de las mentadas, de todo lo que te ha pasado, de los errores que tuviste, cuando tú misto te ríes, creo que ya no hay nadie más que pueda atacarte”.

¿Ustedes qué piensan? ¿Podrían vivir con el odio de los usuarios en redes sociales? ¿Les afectaría? ¿Tratarían de verle el lado bueno y sacar provecho de ello?