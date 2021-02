FOTOS | Patty López de la Cerda se enfrenta a fallas en el corazón y epilepsia. Te contamos cómo se encuentra de salud.

La guapa conductora Patty López, se encuentra delicada de salud. En FOTOS te contamos.

La vida cambia de un segundo a otro, y esto le pasó a la guapísima Patty López, pues hace unos días estaba disfrutando en Isla Mujeres y de repente tuvo que ser llevada de emergencia a un hospital después de presentar una crisis que la dejó sin poder hablar ni moverse. ¿Qué tiene? Sigue leyendo y viendo todas las fotos.

Patty López de la Cerda tiene epilepsia y fallas en el corazón

Patty primero tuvo un ataque de taquicardia y migraña, se complicó cuando de un momento a otro quedó inmóvil. La llevaron al hospital, primero se pensó que había sido afectada por una embolia, pero comenzaron a hacerle muchos estudios y le encontraron fallas en el cerebro, corazón, sistema nervioso y epilepsia. ¡Algo que la conductora claro que no sabía! Le detectaron una enfermedad en el sistema nervioso autónomo que se llama disautonomía que no tiene cura, solo se controla.

¿Cómo ha tomado su tema de salud Patty López?

La guapa conductora contó en redes sociales que la situación que está pasando es muy difícil. “Desde el momento que llegué al hospital empezó una cantidad interminable de estudios, de sangre, cada seis horas, electros, placas, resonancias, uno tras otro, mientras mi habla y mi motricidad era intermitente, por momentos estaba un poquito mejor y luego no podía hablar prácticamente nada durante dos días y moverme lo mínimo de la cama del hospital era un reto... De un momento a otro ya no puedes hablar, no puedes moverte y no entiendes qué pasa con tu cerebro y con tu corazón”, dijo Patty.

Después de que supo sobre lo que tenía, (disautonomía), dijo: “leí que es una discapacidad invisible pero a mí no me gusta verlo así”. Sabe que esto formará parte de ella para toda su vida y lo toma con la mejor actitud. “Gracias a Dios la epilepsia y la disautonomía se pueden controlar con medicinas, así que dentro de todas las posibilidades, agradezco infinitamente que hayan encontrado estas dos cosas que tengo. Sé que poco a poco voy a poder regresar a mi vida normal y a sentirme yo otra vez”. ¡Esa es la actitud, querida Patty!