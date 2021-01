FOTOS: ¡William Valdés cumple 27 años, por lo que te traemos algunos datos del conductor con los ojos más bonitos de la televisión!

¡Toda la familia de VLA te desea un feliz cumpleaños!

Este fin de semana festejamos el cumple del conductor con los ojos más bonitos de la televisión, hablamos de William Valdés, quien soplará 27 veletas en su pastel.

El conductor nació un 10 de enero en La Habana, Cuba, y aunque actualmente vive solo, ama incondicionalmente a su familia y cada que tiene la oportunidad, lo presume en sus redes sociales, principalmente a sus sobrinos que son su adoración.

Antes de llegar a la televisión, trabajó en una tienda de ropa, también como decorador de casas en Navidad, ¡y hasta en una construcción!

A los 17 años la vida le cambió al mudarse a Miami, Estados Unidos, donde comenzó a involucrarse en el mundo del escenario, pues se enamoró de la actuación. También participó en obras de teatro, por lo que se convirtió en un sueño algún día estar en Broadway.

Aunque no le gusta hacer ejercicio, ya asiste al gimnasio, y ama tomar café con leche por las mañanas pero no le gusta desayunar en forma. Y como buen cubano, ama bailar, en especial la salsa. Una de sus actividades favoritas es viajar y su ciudad favorita es Medellin, Colombia; sin embargo, tras la pandemia no lo ha podido hacer y encontró un nuevo pasatiempo en la cocina.