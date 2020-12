Kimberly Loaiza rompe las redes sociales al subir sexis imágenes en bikini. Te presentamos las FOTOS.

¿Cuál embarazo? Kimberly Loaiza posa en sexy bikini rosa.

La bella Kimberly Loaiza está pasando por grandes momentos tanto en el ámbito profesional, familiar y como pareja, ¡la está rompiendo! Y nos da mucho gusto, pues representa muy bien a las mujeres mexicanas que son madres y esposas, pero también luchan por sus sueños y trabajan duro para cumplirlos. Kim y su familia no pasan de un éxito, cuando ya están en otro mientras están pensando en lo que viene. Este año ha sido increíble para ella, pues superó a muchos YouTubers que por años habían sido los número 1, pero ahora ella se convirtió en una de las influencers de Latinoamérica y el mundo, con mayor número de seguidores en todas las redes sociales, ¡enhorabuena, Kim! Además, ha sacado canciones que han sido éxitos, ha hecho colaboraciones con artistas e influencers de talla mundial, sacó su línea de ropa, su telefonía móvil, ¿qué más puede pedir? ¿Otro hijo?

Su vida personal con su esposo Juan De Dios Pantoja y su hija Kima, también va muy bien, se les ve muy felices. Hace unas semanas se empezó a especular sobre otro posible embarazo de la influencer de 22 años, pues últimamente ha estado vistiendo ropa muy holgada, mucho más de como nos tenía acostumbrados. ¿Estaría escondiendo la panza de embarazo? ¡Pues no! En uno de sus videos confesó que está subiendo de peso para un procedimiento que se hará más adelante, es por ello que está usando ropa más aguadita, pero no es un embarazo. A muchos les quedó la duda y no le creyeron mucho, ¡pero después nos sorprendió con unas fotos que subió a su cuenta oficial de Instagram!

¡Posó en un bikini rosa muy sexy! Mientras pasaba unos días en familia en Acapulco Guerrero, ¡y le cayó la boca a todos! ¿Cuál embarazo, amigos? Si la mujer luce espectacular. Recordemos que hace poco más de un año, Kim se convirtió en mamá por primera vez, ¡y parece que no fue así! Pues se ve muy bien, ¡cuerpazo! ¿No nos crees? Checa todas las fotos de la galería.

Los éxitos para ella y su familia continúan, pues Juan De Dios Pantoja, su esposo, acaba de sacar una canción con el reggaetonero Kevin Roldan, ¡y tiene casi 5 millones de reproducciones en pocos días! Además, se rumora que la influencer está preparando una colaboración con Black Pink, agrupación de Corea del Sur sumamente exitosa en la actualidad.

¡Que sigan los éxitos, Kim! Felicidades por todos tus logros.