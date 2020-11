Maluma ya tiene nueva novia y no es una supermodelo. En FOTOS te contamos quién es Susana Gómez, el nuevo romance del cantante.

Conoce a la nueva novia de Maluma. GALERÍA

Pues al parecer el corazón de Maluma ya no está triste luego de todo lo sucedido con su ex-amigo y su ex-novia. ¡Ya tiene a alguien que lo consuele! Y es que hace unos meses estuvo metido en tremendo escándalo, luego de que lanzara su canción “Hawái” que obviamente la dedicatoria tiene nombre y apellido y es el de su ex, Natalia Barulich...

El jugador de futbol del Club Barcelona, Neymar, subió videos a sus redes sociales mientras cantaba muy feliz esa canción, todo como en tono de burla, ¡pues él es ahora el novio de Natalia! ¡Qué fuerte! Maluma salió a decir que no tenía ningún problema con él, que lo consideraba un amigo anteriormente y que estaba encantado con que disfrutara su canción, que gracias por cantarla y promocionarla con sus seguidores, ¡booom! Cachetada con guante blanco. Hasta ese momento parecía un poco dolido por la ruptura que había tenido, pero desde hace unas semanas se le ha visto mejor y en compañía de una nueva chica, al parecer su nueva novia. ¿Quieres saber quién es ella? Sigue leyendo y viendo la galería...

Pues se llama Susana Gómez y no es como que haya llegado por casualidad a la vida de Maluma, ¡ya eran amigos desde hace varios años! También es colombiana y aunque ambos no han desmentido o confirmado una relación, se les ha estado viendo muy juntitos últimamente, ¡se dice que han pasado parte de la cuarentena juntos!

Susana no es una modelo reconocida como a las que nos tiene acostumbrados Maluma, pero al parecer es la mujer que le robó el corazón, dejando en el pasado a Natalia Barulich. Susana es amiga del cantante desde hace ya varios años y no tiene nada que ver con el medio. Es Arquitecta y se comenta que tiene poco que se divorció, ¿habrá sido “Papi Juancho” la razón?

En la última imagen captada de la pareja, se puede ver a Maluma junto a Susana Gómez caminando por Beverly Hills, Los Ángeles, California; ¡muuuuuy abrazaditos y cariñositos!

En una entrevista, le preguntaron al cantante sobre su situación sentimental, a lo que él contestó: “No tengo novia nueva, Papi Juancho no se enamora ni a bala, es más, la que se enamore de mí yo le diría ‘bebé le estás pidiendo al cielo un diablo, me estás pidiendo sol cuando hace frío, el amor pa’ mí no es necesario, mejor de tu camino me desvío'; estamos puestos en la carrera”. ¡Y remató diciendo que esta enfocado únicamente en su carrera! ¿Le creemos?

No sabemos si en algún momento Maluma confirmará su noviazgo o si lo dejará íntimo, pero deseamos que en todos los aspectos de su vida sea feliz y se sienta realizado, ¡qué bueno que ya dejó atrás su pasado con Natalia!