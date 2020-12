No todo lo que brilla es oro: el insomnio de Paula Levy provocó que la joven ventilara los “trapitos sucios” de su familia.

La hija de la desaparecida Mariana Levy reveló que es una “vagabunda”.

El pasado viernes 4 de diciembre Paula Levy causó polémica luego de hacer una transmisión en vivo durante la madrugada en la que respondió preguntas de sus seguidores y fue precisamente un internauta quien le escribió “¿Vas a despertar a todos en tu casa?” a lo que la joven de 18 años respondió “Yo no tengo casa, soy homeless (vagabundo), vivo donde cae la noche porque nadie me quiere adoptar, no sé por qué".

Tras estas declaraciones, el arquitecto José María Fernández, padre de la joven, utilizó las redes sociales para desmentir que Paula no tenga hogar.

“Claro que tiene casa conmigo y con la gente que la amamos, fue una BROMA”, escribió en su cuenta de TikTok.

El “Pirru” Fernández, como es conocido, tuvo que dar explicaciones varias veces a los internautas, pues fue muy criticado por seguir subiendo videos cómicos mientras su hija presuntamente pasaba por esa difícil situación.

Paula declaró que decidió irse de casa de su abuela, Talina Fernández, por voluntad propia y dejó en claro las atenciones que “la dama del buen decir” tuvo con ella.

“Ni siquiera fue que mi abuela me haya corrido de su casa, para nada. No sé, mi abuela es una abuelita, ya tiene 76 años, está completamente en su rollo, totalmente, no tenía por qué hacerse responsable de mí, para nada, ya tendría que estar disfrutando su vejez completamente. Sí le agradezco porque (fueron) seis o siete meses que se hizo completamente responsable de mí, me puso casa, me puso comida, agua calientita, me apapachó, me compró ropa…”, comentó la joven.

“Es una persona de admirar, pero también tiene 76 años y yo tengo 18, y con el coronavirus estábamos encerradas, todo el día viéndonos la cara (…) Fue como un acuerdo mutuo, pero creo que yo tomé la decisión final de que realmente como por la paz de las dos y la tranquilidad mental de las dos era que yo me fuera a vivir a otro lado…” agregó la hija de Mariana Levy.

Sobre su convivencia con Talina, también aclaró que fue algo difícil porque la crió su papá y las ideas y principios son muy diferentes: “Mi abuela tiene sus valores y sus principios muy marcados, que es algo que me parece bien, cada quien, pero digamos que a mí me crio mi papá, tengo otra mentalidad y otra manera de ver las cosas, entonces para mí resultaba muy difícil llegar a un entendimiento con mi abuela acerca de cosas muy básicas...”

La actriz Mariana Levy falleció el 29 de abril del 2005, y un año después de su muerte su esposo, José María, se casó con Ana Bárbara quien crió a Paula y su hermano José Emilio. María, la hija mayor de Mariana y de Ariel López Padilla se quedó bajo la custodia de su abuela Talina Fernández.

Durante la transmisión Paula dijo que, a diferencia de su hermano, ella no ha sido invitada a la casa de la cantante y convocó a que sus seguidores a pedirle a la intérprete que la invite a vivir con ella.

“Pues diganle que me invite, es más, todos los que están en este live van a ir al último post de Ana Bárbara y todos vamos a comentar así de que ‘invita a Paula a vivir a tu casa’, hasta que el spam sea masivo... en dos meses ya estoy en Los Ángeles”, pidió la hija de Mariana Levy.

Tras esta petición, los fans de Ana Bárbara le pidieron a la intérprete no meterse en problemas y la aconsejan no llevarse a Paula a su casa, pues aseguran que es una chica demasiado problemática.