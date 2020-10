Para derretirse de amor: te presentamos en FOTOS a los hermosos hijos de Javier “Chicharito” Hernández.

El futbolista se convirtió por segunda ocasión en padre, esta vez e una hermosa niña.

Este miércoles 7 de octubre el futbolista mexicano, Javier “Chicharito” Hernández, anunció el nacimiento de su segundo bebé, la pequeña Nala, quien nació el 5 de octubre de este 2020.

A través de sus redes sociales, “Chicharito” y su pareja, la modelo australiana Sarah Kohan, compartieron imágenes del nacimiento de su bebé. En la imagen se puede ver al deportista mirando a su pequeña con una amplia sonrisa mientras la mamá, Sarah, la sostiene en sus brazos.

Javier Hernández y Sarah se casaron en secreto en marzo del 2019 en California, Estados Unidos, hecho que el crack confirmó a través de su cuenta de Twitter, mientras que la maniquí hizo lo propio con una historia en Instagram. El registrador del condado de Chula Vista reveló que la pareja contrajo nupcias el 20 de marzo del año pasado.

El primer hijo de la pareja llegó el domingo 16 de junio de 2019 en Londres, Inglaterra, a quien llamaron Noah. Por este motivo el “Chicharito” no asistió a la Copa Oro 2019.

Fue en abril que Sarah y Javier dieron a conocer que estaban esperando a su segundo hijo, y mediante un video en su canal de YouTube adelantaron que su bebé nacería los últimos días de septiembre o los primeros de octubre. El futbolista quiso enterarse del sexo de su bebé en cuanto fuera posible, mientras que Sarah decidió esperar hasta el parto.

“Les voy a compartir esto… Yo ya sé el sexo del bebé pero Sarah no lo quiere saber hasta el día que nazca, así que esperará porque quiere que sea una sorpresa, aunque tiene un gran presentimiento sobre qué será pero mantendré el secreto, no le he dicho a nadie ni le diré a nadie”, dijo Javier en un video titulado Naked Humans.

“En el momento en que me enteré de que era una niña la sorpresa más increíble ... (tuve la sensación, pero ver que era tan especial) estamos todos tan enamorados de ella y un gran agradecimiento a @tajnihal que tomó fotos de nacimiento de mis sueños. Tengo tanta suerte de tener estos para revivir toda la emoción”, escribió Sara en su cuenta de Instagram.