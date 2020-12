¿Por qué Adal Ramones y Yordi Rosado estaban distanciados? En FOTOS te contamos sus discusiones y reconciliación.

Después de estar distanciados, Adal y Yordi se reconciliaron. Te contamos los detalles.

Hace ya más de 10 años que terminó “Otro Rollo”, programa sumamente exitoso y que marcó un antes y un después en la televisión mexicana, ¡pues después de que fue su última transmisión, no ha habido uno igual! Durante el tiempo en el que dicho programa estuvo al aire, Adal Ramones y Yordi Rosado fueron muy cercanos, más que amigos, ¡como si fueran hermanos! A pesar de que Ramones fuera el jefe de Rosado.

Ambos estuvieron en la cima del éxito no solo de México, también de Latinoamérica. Tenían a los mejores invitados, artistas de talla internacional como Britney Spears, Will Smith, Los Backstreet Boys y Cristina Aguilera. ¡Pero cuando el exitoso programa terminó, se dejaron de ver! Se separaron mucho y nadie supo jamás la razón.

Hace unos días, para sorpresa de todos, Adal Ramones fue como invitado al programa de entrevista de Yordi Rosado, ¡que como todos sabemos, se caracteriza por tener preguntas muy fuertes! Y de que Yordi te saca todos tus trapitos al sol, ¡te los saca! Entre risas y bromas, ambos empezaron a recordar todo lo que vivieron mientras estaban en la cima del éxito y la fama. Los dos aceptaron que se la pasaban de fiesta en fiesta y que hubo momentos que los table dance eran casi como su casa. También hablaron sobre las cosas arriesgadas que hicieron al aire, como cuando el mismo Adal le hizo a Yordi una endoscopía, ¡y Ramones aceptó que tuvo mucho miedo de que le pasara algo a Yordi, pues lo consida su hermano menor! Adal también recordó el duro momento que vivió cuando lo secuestraron, la angustia que vivió y todos los detalles de lo que había sucedido. “Cuando me secuestran estábamos en el pleno top del programa, pero yo dije ‘ojalá que no le encarguen a Yordi mi rescate’. Dijo Ramones. Y cuando Yordi le preguntó la razón, el conductor respondió: “No, porque tú hubieras vendido tu casa, la mía... Tú hubieras hecho todo con tal de rescatarme, porque sé del gran cariño que nos tenemos”.

Todo muy bonito, divertido y todo; pero... ¡Llegó el momento de la verdad, la razón por la que Adal había sido invitado y lo que todos esperábamos! ¿Por qué se distanciaron? Cuando Yordi le preguntó a Adal, no dudó ni un momento en admitirlo: "¿Por qué nos distanciamos, amigo? Porque al final de cuentas, creo yo que yo como amigo te apoyé más a ti en tú momento de separación, que en lugar de apoyar a los dos... Sí quise que los dos estuvieran bien, pero al ver que no se podía te apoyé más a ti. Creo que fue un error, creo que en el momento en que no pude juntar a los dos, debí haberme salido; sin embargo, amigo, yo te veía muy mal, yo te veía muy deprimido, yo te veía realmente mal y te apoyé más a ti, en lugar de haber hecho un apoyo a los dos...”. Dijo Adal, y agregó: “Cuando tú decides que es momento de regresar y arreglar las cosas quedo yo como el tercer en discordia porque al final de cuentas te apoyé más a ti, no apoyé a los dos. Creo que ahí estuvo el error, y tú cuando volviste, cuando tú lo volviste arreglar, ya no tenía yo cabida ahí porque yo te había apoyado demasiado a ti”, reveló Ramones en referencia al problema que Yordi tenía en ese tiempo con su pareja. ¡Además confesó que la verdadera razón fue porque piensa que él (Adal), lo apoyó en su separación y sintió que Yordi no lo apoyó cuando también se separó de su ex-pareja!

Y claro que Yordi no se quedó callado y dio sus razones: “Pero a mí lo que me dolió y lo que me pegó es que cuando tú te separas y estás solo, yo quiero apoyarte y acercarne tanto a ti como tú estuviste conmigo y te sentí como un rechazo”. A lo que Adal respondió que quería estar solo. ¡Además Ramones reclamó que después de su separación, lo primero que recibió de Yordi no fue una palabra de apoyo sino la frase clásica cuando hay un divorcio “hay que organizar algo en tu depa”. ¡BOOOM!

Después de desahogarse diciéndose todo lo que en su momento no se dijeron y por lo cual se distanciaron tantos años, se dijeron muchas cosas muy lindas, lloraron, se abrazaron y se prometieron hermandad para siempre sin importar lo que pase. ¡Porque el amor de amigos que se tienen, no cambió ni con el tiempo! Nos da mucho gusto que hayan arreglado sus diferencias, ¡así que seguramente veremos mucho de ellos próximamente!