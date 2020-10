¿Qué tanto conoces a la guapísima Cynthia Rodríguez? En FOTOS te contamos lo que no sabías de nuestra bella conductora de Venga La Alegría.

Comida, series, viajes, amor y mucho más. Esto es lo que no sabías de Cynthia Rodríguez.

Cynthia Rodríguez es sin duda una de mas mujeres más bellas de México, ¡y con más dones y talentos! Pues canta increíble, baila padrísimo, es carismática, excelente conductora y entrevistadora. Estamos muy contentos de tenerla en Venga La Alegría. Todas las mañanas la ves sonriendo en tu televisión, ¡no hay mejor manera de empezar el día! Pero, ¿realmente conoces a Cynthia Rodríguez? ¡Sigue leyendo! Aquí te decimos todo sobre ella...

No hay animal que más miedo le dé, que las cucarachas. ¡Uff, a todos! Una de las cosas que más disfruta es dar masajes, ¡le encanta que la gente sufra un poquito! No puede dormir si no tiene calcetas. ¡No importa si hace frío o si está en la playa! Sufre de insomnio y se muerde mucho los cachetes, ¡ouch! Ama y le encantan con locura las tarántulas. ¡¿Kha?! Dice que podría besarlas y abrazarlas. ¡Eso sí que es raro!

En cuanto a comida, odia la mostaza y los pepinillos. ¡Conocemos a varios así! Le encanta platicar en las filas, así que ya sabes, si a ti no te gusta y ves que está frente a ti, ¡huye! Se considera una mujer desordenada cuando se está arreglando, deja todo botado pero luego lo vuelve a arreglar. Es una mujer cero celosa, ¡ayyyyyy! ¿Le creemos? Le encanta comer sano y su fruta favorita es la sandía, es muy fan de todos los concursos de belleza, ¡y confiesa que le hubiera encantado participar en uno!

Además cuando está muy estresada o enojada, solo la calma la meditación y el ejercicio, casi siempre que la conocen le dicen: ¡Eres más bonita en persona! Pues claro, nuestra Cyn es muy bella. Es muuuuy difícil que se enoje, ¡pero cuidado porque cuando se enoja, se enoja! Le encanta tener todos los días flores frescas en su casa, es una mujer de aromas; es una chica muy sensible y muy familiar, ama estar en casa con su familia. Le encantan los juegos de mesa, una tarde con amigos y familia jugando juegos de mesa es su plan favorito. Le gusta muchísimo comer cereal antes de dormir. ¡Tiene una figura envidiable pero ella no se queda con las ganas de nada!

Es amante de las series, sus favoritas son Game Of Thrones y House Of Cards. ¡Ella sí sabe! Ama todas las películas de princesas pero no le gusta disfrazarse, sufre por no saber qué ponerse. Como la mayoría, su época favorita del año es la Navidad, diciembre, las fiestas, ¡todo! Se considera una mujer perseverante y con mucha disciplina para lograr sus objetivos. ¡Esooo ma...na! Su comida favorita es la mexicana y la japonesa. ¡Qué rico! Odia el aire acondicionad aunque haga mucho calor.

Esas no te las sabías eh, ¡sin duda Cynthia es bella por dentro y por fuera! ¡Te queremos Cyn!