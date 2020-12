Selena Gómez estaría de romance con un apuesto jugador de baloncesto, aquí te contamos todo sobre el supuesto amorío.

Aseguran que la pareja se ha dejado ver en La Gran Manzana

Afortunada en su carrera, pero parece que para el amor no tanto, la cantante y actriz Selena Gómez tiene una lista de romances fallidos que van desde el más llamativo Justin Bieber, hasta su discreto affair el año pasado con el exOne Directon Niall Horan, pero parece que cerrará el 2020 con el corazón ocupado, pues se han levantado rumores que indican que la cantante de “Lose You To Love Me” tiene una relación con un deportista.

El rumor comenzó en la cuenta de Instagram DeuxMoi, donde han recogido información que podría indicar que Selena y el jugador de la NBA del Miami Heat, Jimmy Butler, están saliendo.

Una fuente indicó a un popular medio estadounidense que han tenido algunas citas, pero en este momento no son exclusivos.

“Mantiene abiertas sus opciones, pero ha tenido algunas citas con Jimmy y cree que es un gran tipo”, señaló dicha fuente.

“Jimmy le pidió que fuera a cenar y se lo pasaron increíble. Es muy informal y está abierta a ver hacia dónde van las cosas, pero todavía no establecen nada serio”, agregó dicho informante.

La misma fuente reveló que las citas ocurrieron mientras Selena se encontraba de paso en Nueva York.

Un usuario reportó haber visto a Selena con Jimmy a mediados de noviembre en un restaurante de La Gran Manzana, mientras que otro internauta aseguró que los vio juntos en Bronxville, un pueblo al norte de la misma ciudad.

Butler nació el 14 de septiembre de 1989 en Houston, Texas, tiene 31 años de edad y se ha convertido en una estrella en ascenso.

El deportista comparte momentos de su vida con sus casi 6 millones de seguidores en Instagram donde ha publicado fotografías con otras estrellas del deporte como Neymar o Mark Wahlberg, además de su obvio gusto e interés por el baloncesto, comparte su amor por el fútbol, el vino y la cocina.

Después de varios intentos ya es justo que Selena por fin vuelva a disfrutar de las mieles del amor y sus seguidores son los más animados con lo que pueda pasar con este rumor que día a día crece con más fuerza.