Sigue la controversia: “Mr Tempo” rompió el silencio y aclaró si tiene una relación o no con Chiquis Rivera.

El empresario no dudó en hablar de lo que hay entre él y la cantante.

Hace unas semanas se filtraron imágenes de la cantante Chiquis Rivera en una actitud muy romántica con el empresario Jorge Cueva, mejor conocido como “Mr Tempo” durante la inauguración de un restaurante en la Ciudad de México.

Tras varios días de polémica el restaurantero reveló que sí tiene una relación con Janney Marín, verdadero nombre de la cantante, aunque es únicamente de negocios.

Cueva relató que conoció a la hija de Jenni Rivera en su restaurante en Santa Mónica, California, posteriormente tuvieron una cena de negocios donde hablaron del tequila de “Mr Tempo” y fue en la Ciudad de México donde firmaron un contrato para que Chiquis sea la imagen del producto.

“La invité a la apertura y, hubo química. Cenamos. Platicamos del proyecto del tequila”, señaló el empresario.

Sobre si tienen una relación sentimental, Jorge solo señaló que tienen buena química y son buenos amigos: “Es una persona increíble, como ser humano y como profesional. Nunca había conocido a alguien tan parecido a mí”.

“Mr Tempo” también ha revelado que sí ha sido invitado a eventos de personas allegadas a Chiquis, pero él ha preferido mantener su distancia por el proceso (divorcio) que está pasando la intérprete, es por eso que no se le ha visto en redes sociales con ella.

En Venga la Alegría el originario de Guadalajara señaló que: “Hay mucha química en lo personal, a nivel profesional. Pero se respeta el proceso, se está divorciando, entonces, le vamos a dar tiempo, al tiempo”

“Cuando están bien las cosas, a veces no funcionan. Imagínate con todo lo que está pasando”, agregó.

Jorge, quien tiene un año y 10 meses de haberse divorciado, aclaró que las publicaciones que hizo Janney el fin de semana no tienen relación con él, sino con Lorenzo Méndez, el aún esposo de Chiquis.

“Las cosas caen por su propio peso. Se van a dar cuenta qué es lo pasa entre ella y su ex. Ella no quiere hablar de eso, lo va a escribir en su libro. Muy pronto se van a dar cuenta de lo que pasó entre ellos. Yo no me meto, eso es problema de casados”, afirmó.

Chiquis Rivera anunció su separación de Lorenzo Méndez tras un año de matrimonio, tras esto la hija de Jenni Rivera fue vista muy cariñosa con “Mr. Tempo”, ante los rumores de una supuesta infidelidad, la cantante aseguró, en una rueda de prensa, que no le debe explicaciones a nadie.

“No tenía pensado hablar de esto porque es mi vida personal y siento que no le debo explicaciones a nadie. Como lo dije el día 16 de septiembre cuando anuncié mi separación no quería entrar en detalles por respeto”, dijo la intérprete a un programa matutino al ser abordada en el aeropuerto de Los Ángeles.

“Llevo ya casi 4 años conociendo a Jorge y hace una semana platicando de negocios me dijo que le gusto, me lo dijo de frente. Él sabe que estoy en un proceso y tiempo al tiempo, ahorita enfocarnos a dos proyectos que estamos haciendo juntos para apoyar a la comunidad”, agregó la hija de la desaparecida “Diva de la banda”.

La cantante también aclaró que nunca fue infiel, que esa no es la razón de su separación, pero sí se encuentra muy dolida.

“Quiero aclara que no fui infiel, jamás en la vida y Lorenzo lo sabe. Él sabe las razones de nuestra separación y por respeto a su madre y a su hija y a Lorenzo no he hablado de los detalles. Estoy muy dolida, pero estoy muy fuerte y me duele que quieran voltear las cosas (…) No fui infiel, eso no es cierto y eso lo sabe. Fui muy buena esposa, yo quería que funcionara mi relación, nunca me case para divorciarme, hice todo lo posible e imposible para que funcionara este matrimonio. Tengo más de un mes separada, Lorenzo no tiene mi número y nos contactamos por email, lo quiero muchísimo”, apuntó.

Jorge Cueva es originario de Guadalajara y llegó a California a los 18 años sin hablar inglés. Tras ser lavaplatos comenzó a aprender sobre el negocio y ahora es empresario dueño de varios restaurantes.

No sólo está en el medio restaurantero, también se asoció con otro empresario llamado Alberto Agnesi con quien lanzó dos marcas de tequilas.