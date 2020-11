Siguen saliendo más trapitos sucios al sol: Luz Elena González rompió el silencio sobre Lupita Jones con este dramático relato.

La ex Miss Universo tiene una cola muy larga y poco a poco se da a conocer su “otra cara”.

Tras una enorme ola de acusaciones por violencia por parte de Lupita Jones y su organización Mexicana Universal, la actriz Luz Elena González se ha sumado con el relato de su dura experiencia en su paso por Nuestra Belleza México en 1994.

“Yo no tuve la oportunidad de trabajar con ella (Lupita) porque tuvimos una fuerte diferencia. Yo gané el tercer lugar en el nacional y me vine a vivir a la Ciudad de México y me dio hospedaje un par de meses en un departamento donde recibían a las chicas que habían ganado los primeros lugares de Nuestra Belleza. En ese tiempo estaba su excuñada y yo me quedé ahí y me dijeron que sólo podía estar dos meses”, recordó la intérprete cuando tuvo que dejar su natal Guadalajara.

“Cuando llegué ahí las reglas fueron muy claras, el cuarto de la cuñada siempre estaba cerrado con llave, sólo me podían hablar por teléfono mis papás en la noche o muy temprano en la mañana. No podía tocar nada que hubiese en el refrigerador porque no era mío, tenía yo que comprarlo”, y agregó que no podía tomar ni un vaso de agua del lugar.

Luz Elena recordó que las condiciones de vida por las que atravesaba la hicieron caer en depresión, pues nadie podía saber dónde vivía, y las reglas de Jones eran demasiado estrictas.

“Con una semana de estar ahí me empezó a dar mucha tristeza y mucha depresión, entonces no iba en realidad, iba y recogía un poco de ropa, prefería no estar ahí, no podía visitarme nadie”, señaló.

La estrella de la pantalla chica recordó que debió comprar una colchoneta para poder dormir y pudo moverse para estudiar gracias al auto que ganó en el concurso. Lupita Jones se enteró de que Luz Elena se estaba quedando en casa de su entonces novio: “Me quedaba con él porque allá podía desayunar, comer y cenar. Me sentía en casa, me sentía contenta y sus papás se portaban muy lindos conmigo”.

Este hecho molestó mucho a Jones, por lo que González le pidió que no le dijera a sus papás sobre eso, pues ellos eran muy conservadores y no les gustaría la situación.

“Su reacción fue de ‘voy a hablarle a tus papás y les voy a decir que no estás durmiendo en el departamento y que te fuiste a vivir con el novio’. Yo le dije que no hablara, porque de por sí para mi mamá fue muy difícil que me viniera a vivir acá, porque ella (Lupita) me decía que tenía la responsabilidad de mí. Entonces yo le dije que no me sentía agusto, son demasiadas restricciones y no hay nada para mí", apuntó.

Recordó que su estancia ahí se debía a que iba a concursar en un certamen internacional luego de haberse quedado con el tercer lugar en Nuestra Belleza México, pero tras su problema con Jones fue excluida de los eventos internacionales.

“Pasa esto y de repente de un día para otro me dijo que ya no podía ir al concurso, ya no tuve la oportunidad de ir a ese certamen, y mandó a otra chica”, apuntó.

“Había eventos de Nuestra Belleza en donde nunca fui requerida. Literal me la encontraba en los pasillos de la empresa en donde trabajábamos y no me saludaba hasta después de 10 años un día me dijo ‘hola’ y yo contesté. Me dolió, obviamente sí yo luché por mis sueños...”, reveló Luz Elena.

La intérprete finalizó diciendo que es muy importante que las otras reinas hayan levantado la voz, pues ella estaba segura de que tarde o temprano todo iba a salir a la luz, confesó.

Las reinas hablaron...

Luego de que Sofía Aragón, la más reciente representante de belleza mexicana a nivel internacional, acusara a la Miss Universo 1991, Lupita Jones, de violencia, se desató una ola de denuncias por parte de otras reinas de belleza.

A través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, Sofía aseguró que no sólo fue violentada, sino que también pasó dificultades económicas en su paso por el certamen de belleza.

“De la violencia simbólica más fuerte que viví fue durante mi preparación. Y la verdad es que creo que ya era tiempo de levantar la voz, y sé que muchas reinas se van a unir porque no soy la primera, no seré la última, y la verdad es que estoy intentando hacerlo como lo más sutil posible. Yo no quería hablar al respecto, no me atrevía, pero ustedes me lo preguntaron”, señaló.

“Cuando me empecé a preparar para Mexicana Universal, Lupita me dijo ‘para ti no hay dinero, no hay apoyo, así que hazle como quieras’. Yo soy la única reina en la historia de la organización, llámese Mexicana Universal, o Nuestra Belleza, a la que no se le da un solo peso. Yo tuve que pagar todos mis gastos”, reveló Sofía.

Aragón también contó que pese a sufrir endometriosis, la organización y Lupita Jones no la apoyaron, pues cuando ella necesitaba ir al doctor, Jones le decía “Sorry, no hay”.

Lupita se defendió, pero lo hizo mal

Tras las declaraciones de Aragón, Lupita envió un lamentable mensaje que levantó la indignación en varias reinas de belleza y seguidores.

“Yo sé de dónde viene Sofía Aragón, yo sé quién es Sofía Aragón. Sofía llegaba desgarrándose las venas, arrastrándose sin bañarse en depresión total, por todo lo que decían de ella en las redes sociales. Esa chava vivía en depresión total todo el tiempo vendiéndose como una madura cuando no es así. Desde el primer día que llegó a mi oficina la leí perfecto. Una mujer manipuladora, fría, calculadora, que siempre te va a venir a decir quien sea lo que quieres escuchar, o lo que ella cree que quieres escuchar. Nadie la soportaba de verdad”, dijo Lupita.

“Puedo contar la parte de todas las demás porque yo sé de dónde vienen todas y de qué pie cojean, desde la drogadicta, la alcohólica. Es mejor para ellas que yo no hable, y no lo hago porque no las quiero perjudicar, porque no es mi papel, porque yo sí empodero. Jamás buscaré cómo perjudicar a nadie, soy una mujer que construye, no destruye”, agregó la Miss Universo 91.

Jones se disculpó a través de sus redes sociales

“En días pasados protagonicé una de mis peores apariciones públicas, me mostré como una persona agresiva, violenta, sin compasión y carente de sonoridad. Me desconocí a mí misma y ofrezco disculpas. Lamento profundamente mi comportamiento y las palabras que salieron de mi boca, ofrezco una sincera disculpa a Sofía Aragón por cómo me expresé de ella. Ninguna mujer merece se le trate así", dijo Jones.

Estás otras reinas han levantado la voz para denunciar los malos tratos que han recibido por parte de Lupita Jones y su organización: Denisse Franco, Cynthia de la Vega, Josselyn Garciglia, Paola Torres, Nebai Torres y hasta la Miss Universo Ximena Navarrete.

La cereza del escándalo

En días recientes Lupita Jones reveló a un programa de Entretenimiento de Estados Unidos que su pareja sentimental, Marco Bautista, fue el hombre que llamó “golfas” a sus reinas de belleza.

El escándalo subió de nivel porque Marco Bautista no solo es el novio de Jones, sino que trabaja para la organización, pero tras su lamentable comentario fue retiraro de su cargo.