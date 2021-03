Te presentamos la lista completa de ganadores en los Globos de Oro 2021 así como las mejores fotos.

The Crown y Nomadland fueron de las producciones más premiadas de la noche.

La 78ª edición de los Globos de Oro fue la noche de ayer, domingo 28 de febrero del 2021. Como era de esperarse la mayoría de la entrega fue a través de video, en donde pudimos ver actores y actrices vestidos de gala ¡y otros en pijama y sudadera! Muy relajados desde sus casas; y es que ante la pandemia que todo el mundo está padeciendo, tenía que ser así, por la seguridad de todos.

“Nomadland” y “The Crown” fueron las protagonistas de la noche en su respectiva categoría. La película de Chloe Zhao (Nomadland), se llevó dos de los galardones más importantes: ‘Mejor película de drama’ y ‘Mejor directora’. ¡Wow! Sin duda una cinta que no nos debemos perder. Mientras que “The Crown” no tuvo rival. La serie de Peter Morgan logró llevarse ‘Mejor serie dramática’, ‘Mejor actriz secundaria’, ‘Mejor actriz drama’, ‘Mejor actor drama’, entre otras más. Así que ya saben, si no la han visto, ¡no es tarde para comenzarla a ver desde su primera temporada!

¿Quiénes más ganaron? Sigue leyendo y viendo las fotos de los espectaculares outfits que pudimos ver, ¡las mejores marcas, los mejores estilos, todos guapísimos!

Lista completa de ganadores de los Globos de Oro 2021:

- Mejor película de drama: “Nomadland”.

- Mejor actriz de drama: Andra Day, por “The United States vs. Billie Holiday”.

- Mejor actor de comedia o musical: Sacha Baron Cohen, por “Borat”.

- Mejor director: Chloe Zhao, por “Nomadland”.

- Mejor actor drama: Chadwick Boseman, por “La madre del blues”.

- Mejor miniserie de televisión o película para televisión: “The Queen’s Gambit”.

- Mejor actriz en una miniserie o película para televisión: Anya Taylor-Joy - “The Queen’s Gambit”.

- Mejor actriz de reparto de Televisión: Gillian Anderson, por “The Crown”.

- Mejor actriz de reparto: Jodie Foster por “The Mauritanian”.

- Premio Cecil B. deMille a la trayectoria: Jane Fonda.

- Mejor serie dramática de televisión: “The Crown”.

- Mejor película extranjera: “Minari”.

- Mejor actor en una serie de televisión, Drama: Josh O’Connor por “The Crown”.

- Mejor actriz de comedia o musical: Rosamund Pike, por “I care a lot”. ¡Sí, en la que sale nuestra querida Eiza González!

- Mejor serie de televisión (musical o comedia): “Schitt’s Creek”.

- Mejor actor en una serie de televisión (musical o comedia): Jason Sudekis por “Ted Lasso”.

- Mejor banda sonora: “Soul”.

- Mejor canción original: Io sí, “The life ahead”.

- Mejor actriz en una serie de televisión Drama: Emma Corrin, por “The Crown”.

- Premio Carol Burnett a la trayectoria: Norman Lear.

- Mejor guión: Aaron Sorkin, por “The Trial of the Chicago 7".

- Mejor actor en una miniserie o película para televisión: Mark Ruffalo, por “I Know This Much is True”.

- Mejor película de animación: “Soul”.

- Mejor actriz en una serie de televisión (musical o comedia): Catherine O’Hara, por “Schitt’s Creek”.

- Mejor actor de reparto en una serie, miniserie o película para televisión: John Boyega, por “Small Axe”.

- Mejor actor de reparto en cine: Daniel Kaluuya, por “Judas and the black Mesiah”

Siempre la entrega de estos premios nos pone el contexto de series o películas que aunque ya hemos escuchado, no hemos visto. Así que ya saben, prepárense una buena botanita, junten a la familia ¡y hagan un plan de series y películas por la noche!