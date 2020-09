Van muy rapidito: Christian Nodal reveló que este año entrega el anillo de compromiso y para el 2021 habrá boda.

El cantante confesó que desea contraer nupcias con la hermosa Belinda.

El amor le “pegó” muy fuerte al cantante de Regional Mexicano quien en la cumbre del éxito y con apenas 21 años ya piensa en entregar el anillo de compromiso a su novia Belinda.

Pero no solo quiere estar comprometido, sino casado, así lo reveló en una entrevista con un medio de circulación nacional.

“Me voy a casar con ella. Yo creo que, para el otro año, ya. Para este yo creo que hay anillo y para el otro ya nos casamos”, confesó el cantante.

Eso sí, por el momento la pareja vive con en sus casas, aunque gran parte de sus tiempos libres están juntos.

“Amo los tatuajes”

En la entrevista con el mismo medio el cantante no dudó en defender el mega tatuaje que tanto ha enloquecido a las redes sociales, sí, ese que se dibujó en el pecho.

“Yo soy una persona que ama mucho los tatuajes y amo los tatuajes con significado. Espero no equivocarme y si me equivoco no me arrepentiría porque conocí (a) un gran ser humano y yo siento que es el amor de mi vida. A mí no me pesa tener sus ojos, yo puedo decir que tengo los ojos más hermosos del mundo”, dijo sobre el tatuaje.

El rostro de Belinda no fue el único tatuaje que se ha hecho Christian en honor a Belinda, también se ha dibujado un arco con y el número 4 en la mano derecha y del mismo lado, pero al lado de la oreja, la palabra Beli.

Si bien el cantante ha confesado sus deseos de entregar el anillo de compromiso y contraer nupcias, hasta el momento no hay un plan de grabar una canción juntos.

“No, por el momento no hay planes ‘¿verdad?’”, preguntó Christian a Belinda quien se encontraba en el lugar de la entrevista, pero sin salir a cuadro.

Al paso que van estos tortolitos no nos sorprendería que anunciaran la llegada de la cigüeña, ¿no creen?