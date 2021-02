Yolanda Andrade confesó que Verónica Castro besa mejor que su hijo Cristian Castro. En FOTOS te platicamos lo que dijo.

Qué besos son mejores, ¿los de Vero Castro o los de su hijo? Yolanda Andrade nos sacó de la duda.

Tiene ya unos años que la conductora Yolanda Andrade reveló el amorío que tuvo con Verónica Castro. ¡Y ahora reveló algo más! Recordemos que de igual manera, Yolanda tuvo una relación con Cristian Castro, así que opinó sobre los besos de ambos... ¿Qué, qué? Así como lo lees. Te platicamos todo lo que dijo.

Yolanda Andrade se casó con Verónica Castro

En 2019 salió a la luz uno de los escándalos de la farándula mexicana que hasta entonces sigue vigente, Yolanda Andrade confesó que se casó hace muchos años con una mujer muy exitosa, pero reservó su identidad. ¡Todos nos preguntábamos quién sería, si la conocíamos, si era del espectáculo! “Sí, me casé en Amsterdam con una mujer maravillosa. Estábamos muy enamoradas”, dijo Andrade. Las especulaciones sobre con quién había llegado al altar, comenzaron, ¡obvio! y surgió el nombre de Verónica Castro que no se quedó callada y dijo: “Es una broma como las que hace siempre Yolanda, es una broma. Ya le pedí por favor que me deje en paz, estoy cansada y no es un buen momento... Con la pena, no me casé, nunca me casé. De broma me he casado varias veces, pero de verdad, no. Más que broma… Es una falta de respeto después de tantos años. Las cosas se pasaron de contexto, ya no es gracioso”.

Yolanda Andrade aseguró tener pruebas de su versión, por lo que reveló algunos detalles del supuesto romance. Además surgieron testimonios cercanos a la pareja que confirmaron el romance.

Quién besa mejor según la experiencia de Yolanda Andrade, ¿Verónica Castro o su hijo Cristian?

Andrade fue cuestionada sobre el tema tan comprometedor por la periodista Shanik Berman, que la persuadió a no guardarse nada sobre estos amores. Yolanda dudó sobre si responder o no la pregunta, pero finalmente comentó en su programa qué besos le gustaron más. ¡Qué fuerte!

“Te besabas con Cristian Castro, antes de con Vero, con Cristian”, dijo Shanik, lo que incomódo un poco a Yolanda Andrade, que no le quedó más remedio que afirmarlo. Así que Shanik no se quedó con las ganas de hacer la pregunta directa, “¿quién besa mejor?” a lo que Yolanda contestó sin dudar: “Verónica”. ¡Fuertes declaraciones!

