¿Se sincroniza la menstruación con tus amigas? La ginecóloga, Dra. Julie Salomón esclareció todos los mitos y realidades de la menstruación

¿'Te baja menos’ con el té de nuez? La ginecóloga, Dra. Julie Salomón aclaró todos los mitos y realidades de la menstruación. ¡Toma nota y comparte!

¿Si estás menstruando no te puedes embarazar? ¿Se debe guardar reposo durante la menstruación? ¿Es cierto que se ‘sincroniza’ la menstruación con tus amigas? ¿'Te baja menos’ con el té de nuez? La ginecóloga, Dra. Julie Salomón aclaró los mitos y realidades de la menstruación.

