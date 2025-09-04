¡Luto en el mundo de la moda! Giorgio Armani, la leyenda del diseño, muere a los 91 años
Luego de que por problemas de salud no pudiera cumplir con sus compromisos laborales, Giorgio Armani muere a los 91 años. El importante diseñador y empresario dejó su huella para siempre en el mundo de la moda y el entretenimiento. Así lo recordamos en Venga La Alegría.
