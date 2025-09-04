inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¡Luto en el mundo de la moda! Giorgio Armani, la leyenda del diseño, muere a los 91 años

Giorgio Armani, el importante diseñador y empresario, murió a los 91 años dejando huella en el mundo de la moda y el entretenimiento. Así lo recordamos en Venga La Alegría.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Luego de que por problemas de salud no pudiera cumplir con sus compromisos laborales, Giorgio Armani muere a los 91 años. El importante diseñador y empresario dejó su huella para siempre en el mundo de la moda y el entretenimiento. Así lo recordamos en Venga La Alegría.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×