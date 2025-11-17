CFE confirma apagón el martes 18 de noviembre; ¿qué lugares serán afectados por el corte de luz?

La Comisión Federal de Electricidad ha dado a conocer que, durante el próximo martes 18 de noviembre, algunas personas tendrán que lidiar con un apagón masivo que durará varias horas y que, por ende, podría generar algunos altercados entre los ciudadanos. ¿Qué localidades serán afectadas por la CFE?

La CFE brindó detalles en relación a la razón por la cual se llevará a cabo un apagón masivo de varias horas en la zona centro de la República Mexicana, el cual afectará a varios ciudadanos que utilizan la luz para solventar sus necesidades básicas o, bien, para trabajar desde casa.

¿Qué estado será afectado por el corte de luz de la CFE?

Lo primero que tienes que saber es que este apagón masivo deriva de los trabajos de mantenimiento que la Comisión Federal de Electricidad ha hecho desde hace varias semanas, mismos que ayudan a que el flujo de luz sea mejor en tanto se restablecen las conexiones eléctricas.

Es así como los trabajadores de la CFE confirmaron un apagón masivo a lo largo de este martes 18 de noviembre, por lo que los usuarios deberán tomar las previsiones necesarias para evitar altercados por la falta de luz. En ese sentido, la Comisión confirmó que este hecho se llevará a cabo en el estado de Querétaro.

Los lugares que podrían quedarse sin luz durante casi 10 horas serían aquellos que están en Tequisquiapan; es decir, la colonia Adolfo López Mateos, las comunidades de La Laja, la Trinidad y el Ejido Fuentezuelas. Toma en cuenta que este apagón podría iniciar desde las 6:30 de la mañana, por lo que la luz podría restablecerse pasadas las 4 de la tarde.

¿Por qué la CFE te puede cortar la luz sin previo aviso?

Si los trabajadores de la CFE notan algunas irregularidades en el sistema de pago, o bien, en el medidor de luz, cuentan con la capacidad para alterar su servicio o cortarlo de manera tajante, pues modificar el medidor parte como un delito federal que te puede llevar a prisión.