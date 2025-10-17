inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

“Cazzu, hermana, ya eres mexicana”, Guadalajara se rinde ante “La Jefa del Trap”

Luego de sus exitosas fechas en la CDMX, Cazzu brilló en Guadalajara cantando sus éxitos, mismos que fueron coreados de principio a fin. ¡Aquí los detalles!

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Luego de sus exitosas fechas en la CDMX, Cazzu brilló en Guadalajara cantando sus éxitos, mismos que fueron coreados de principio a fin. La comunión entre Cazzu y los asistentes fue tal, que la cantante argentina se permitió bromear con temas alrededor de su hija Inti.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×