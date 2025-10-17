“Cazzu, hermana, ya eres mexicana”, Guadalajara se rinde ante “La Jefa del Trap”
Luego de sus exitosas fechas en la CDMX, Cazzu brilló en Guadalajara cantando sus éxitos, mismos que fueron coreados de principio a fin. ¡Aquí los detalles!
TV Azteca
Luego de sus exitosas fechas en la CDMX, Cazzu brilló en Guadalajara cantando sus éxitos, mismos que fueron coreados de principio a fin. La comunión entre Cazzu y los asistentes fue tal, que la cantante argentina se permitió bromear con temas alrededor de su hija Inti.
Galerías y Notas Azteca UNO