¡El mejor reconocimiento! La hija de Geraldine Bazán le muestra su total admiración

Geraldine Bazán reveló cómo ha logrado salir adelante como madre soltera y su hija Elissa se desvivió en elogios hacia su madre. Aquí los detalles.

Durante la alfombra roja de una revista de moda, Geraldine Bazán, quien desfiló junto a su hija, reveló cómo ha logrado salir adelante como madre soltera. Tras las palabras de la actriz, si hija Elissa se desvivió en elogios hacia su madre. Aquí los detalles.

