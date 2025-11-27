Estas son las peores polémicas que ha tenido Bellakath en su carrera

Recientemente, en las redes sociales se ha vuelto viral el video de la cantante Bellakath durante su presentación en el Flow Fest 2025, donde muestra una de las rutinas de baile que realizó junto a sus bailarines, mientras cantaba una de sus canciones para el público.

Sin embargo, dicho momento generó una ola de fuertes críticas, en especial de un internauta que dio comentarios negativos sobre su aspecto físico y su habilidad para bailar. Con ese chisme recordaremos algunas otras polémicas que ha tenido la cantante en su carrera.

¿Qué pasó con Bellakath?

Todo el pleito en redes sociales comenzó en X (antes Twitter), donde un internauta con el usuario de @xeonxcxx subió el video de Bellakath bailando, imágenes que iban acompañadas del texto “Baila si eres una nula infectada de biopolímeros”.

Ante tal publicación, la cantante mexicana no se quedó callada y respondió a las fuertes críticas con el siguiente texto: “Jota sidosa, ojalá no pidas respeto”. Claramente, eso generó una ola de comentarios al respecto.

Por un lado, varios criticaron a la artista por hacer comentarios homofóbicos. Pero había muchos que la defendían, ya que varios también criticaron al usuario que hizo el primer comentario, enlazando publicaciones anteriores en las que reprobaba a los hombres que rebajan a las mujeres por su aspecto físico.

No olvidemos que se ha visto envuelta en muchas polémicas en su carrera; la primera fue su drástico cambio que ha tenido, sometiéndose a múltiples cirugías estéticas para obtener la figura voluptuosa que tiene actualmente.

Otra de sus famosas polémicas en su carrera fue el pleito que tuvo con Yeri Mua y Dani Flow, haciéndolos rivales. Y una de las más recientes fue la amenaza que le hizo a un cirujano por usar su imagen sin su consentimiento para hablar sobre la fibrosis que tenía en el abdomen.

¿Qué mencionó Bellakath al respecto?

Desde el último comentario que realizó en redes sociales, la cantante Bellakath no continuó con el pleito; aunque el usuario sigue subiendo críticas sobre ella y etiquetando, ella se ha mantenido al margen para ya no agrandar la situación.

Mientras tanto en sus redes oficiales se ha mantenido activa, promocionando sus canciones y subiendo algunos videos de humor. Por el momento, no ha hablado sobre la situación que vivió con el usuario de X y no se ha subido ningún comunicado sobre su postura.