Christian Nodal sube fan al escenario ¡IMPACTANTE lo que sucedió!

Durante su gira por Texas, Christian Nodal subió al escenario a joven llamada Mariana para interpretar el tema Dime Cómo Quieres, las reacciones del público fueron impresionantes al ver la gran voz de la pequeña, misma que cantó con seguridad y presencia expresando su felicidad por compartir el espacio con el artista y dejando claro lo fan que es de él y su música.

Las comparaciones no se dejaron esperar

Las personas del público aplaudieron y rindieron ovación a la presentación, mientras que los usuarios de internet no tardaron en hacer comparaciones con la esposa del cantante de regional mexicano expresando que Mariana canta mucho mejor que ella. Mientras que otras personas comentaron que esto sería motivo de enojo por parte de la nieta de Flor Silvestre, Ángela Aguila, misma que no ha hecho comentarios al respecto sobre la presentación de su marido.

Por otro lado, los usuarios expresaron que Nodal se veía mucho más cómodo cantando con su fan que cuando lo hace con su esposa, quién en repetidas ocasiones lo acompaña a sus shows y de lo que gran parte del público se queja.

¿Problemas entre Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Una de las recientes polémicas entre la hija de Pepe Aguilar y Nodal fue lo ocurrido en la entrega de los Premios Latin Grammy 2025, en donde Christian obtuvo el triunfo en la categoría “Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi” por su proyecto musical ¿Quién + Como Yo? La controversia se generó a partir de su discurso de agradecimiento ya que en ningún momento mencionó a su esposa Ángela.

Muchísimas gracias de todo corazón, mi familia, mis amigos, mi equipo con el que hago música, con los que me aguantan todas las madrugadas, todos los tequilas, todos los cigarros, toda la inspiración, gracias…

fueron algunas palabras que Nodal pronunció en su discurso.

Los usuarios de redes sociales no tardaron en hacer burlas a Ángela diciendo que su esposo había agradecido hasta a unos cigarros, menos a ella. Por su parte las comparaciones entre los agradecimientos que dió a sus ex parejas, Cazzu y Belinda, en los mismos premios años anteriores comenzó fuertemente así como una ola de memes que se burlaban de la nieta de Antonio Aguilar.

Sin duda, uno de los matrimonios que más ha dado de qué hablar este último año ha sido el de Nodal y Ángela debido a las circunstancias que rodearon su relación y las declaraciones de la ex pareja del cantante, Cazzu. Pese a eso, los esposos continúan con su vida profesional ofreciendo presentaciones y shows ignorando los comentarios de hate.