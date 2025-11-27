‘El Patrón’ comparte una ‘queja’ de la clase de alfarería en La Granja VIP: “Estuvo bien padre la actividad, pero...”

Las celebridades de La Granja VIP recibieron la especial visita de Isabela, quien les enseñó en la actividad de este día algunos aspectos sobre el oficio de la alfarería y en especial, cómo hacer una taza con arcilla; sin embargo, uno de los granjeros tuvo una 'queja' en torno a lo que conllevó la realización de la dinámica.

"Le vamos a tener que ch*ngar para terminar a tiempo": 'El Patrón' se queja de la presión

La dinámica no solamente les tomó un tiempo inusual a todos los granjeros, sino que también ocurrió en el momento en el que llevan a cabo sus tareas con el huerto y los animales, hecho que no fue muy bien visto por 'El Patrón' y es que cabe recordar que tenían la encomienda de terminar este mismo día con el comedero de los cerditos de La Granja VIP.

Mientras que Alberto del Río dijo que "todavía no terminaban con las vacas", Eleazar Gómez le compartió que apenas iba a empezar con sus labores en el gallinero cuando fueron llamados para entrar a La Granja VIP, pero que en cuanto terminara pondría manos a la obra para terminar con la tarea del Tío Pepe.

El luchador aprovechó para compartir que aunque estuvo "bien padre la actividad, se las hubieran puesto para el sábado... para tener algo que hacer" y cabe recordar que durante la clase de alfarería, 'El Patrón' le 'reclamó' a Isabela por haber 'arruinado' su taza.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará un nuevo desafío de salvación que permitirá sacar a Kim Shantal, 'El Patrón' Alberto del Río o Fabiola Campomanes del cuadro de nominados y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.