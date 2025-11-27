Salen a la luz inesperados mensajes sobre Jenni Rivera

El próximo 9 de diciembre se cumplirán 13 años de la trágica muerte de Jenni Rivera, cuyo nombre real era Dolores Janney Rivera Saavedra. El luto tras su inesperada partida se mantiene entre sus familiares y seguidores que ahora se han visto sorprendidos por su “reaparición” en redes sociales.

La muerte de Jenni Rivera fue en el marco de un accidente aéreo ya que el avión que la trasladaba hacia la Ciudad de México se estrelló en el municipio de Iturbide, en el estado de Nuevo León. La cantante era jurado del reality “La Voz México” por lo que su carrera se encontraba en un punto muy alto de exposición pública.

¿Jenni Rivera reaparece en redes sociales?

Las redes sociales oficiales de Jenni Rivera volvieron a mostrar actividad en las últimas horas por lo que sus seguidores se han visto revolucionados. El posteo muestra un breve video en el que se observa una flor y se escucha la inconfundible voz de la artista.

“Yo soy una mujer” es la canción que se escucha entonada por Jenni Rivera en lo que muchos consideran su reaparición en las plataformas digitales. A casi 13 años de su muerte, la publicación indica que próximamente habrá un lanzamiento, del cual se desconocen mayores precisiones, que la tendrá como protagonista.

¿Disco póstumo de Jenni Rivera?

La publicación difundida en las redes sociales de Jenni Rivera ha sumado miles de likes y reproducciones. Además, los seguidores de la artista de origen mexicano han dejado comentarios con mucha emoción como “Estás viva?”, “Sería una gran sorpresa para navidad que todo fue un sueño y sigue acá con nosotros”, “Ya di que estás viva, pasado mañana es mi cumple, sería mi regalo” y “Ya digan bien por favor”.

Mientras sus seguidores se mantienen expectantes, todo indica que próximamente saldrá a la luz una producción en homenaje a Jenni Rivera. Al respecto, la periodista Jacqueline Martínez hizo referencia a la posibilidad de que “saldrá una película-documental de Jenni, usando Inteligencia Artificial y material que tiene guardado, videos y fotos que ella misma grabó desde su teléfono” y añadió que “incluso sacarán un nuevodisco con canciones inéditas y otras ya regrabadas”.

