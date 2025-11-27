La dura revelación de Laura Carmine sobre la salud de su madre

Las redes sociales de Laura Carmine han acaparado toda la atención luego de que la actriz compartiera un posteo en donde reveló el estado de salud actual de su madre, Ana Rosa Miranda. En la publicación, la famosa puertorriqueña afirma que su progenitora está perdiendo la memoria y no se siente preparada para afrontarlo.

Los famosos utilizan las plataformas digitales para conectar de una manera más “cercana” con sus seguidores y es por eso que en ellas comparten postales sobre sus rutinas diarias, los viajes y momentos que comparten con sus seres más queridos. Sin embargo, las redes sociales también son la vidriera a través de cual muestran momentos de debilidad o problemáticas que, como cualquier otra persona, tienen que enfrentar.

¿Qué le sucede a la madre de Laura Carmine?

Fue a través de su cuenta de Instagram que Laura Carmine precisó que su madre está perdiendo la memoria. El posteo muestra un video en el que la actriz aparece peinando a su mamá y que es acompañado por sentidas palabras sobre el presente de su salud.

“Aceptar que mami está perdiendo memoria… duele en un lugar que no sabía que existía. Me pueden pasar consejos los que han pasado por esto o estén pasando por esto, por qué mi cuerpo lo está somatizando”, comentó Laura Carmine.

El presente de Laura Carmine y su madre

El posteo de Laura Carmine no tardó en sumar likes de sus seguidores y comentarios a través de los cuales le brindaron su apoyo. La actriz dejó en claro que está en una etapa ante la cual no estaba preparada y es por eso que solicitó consejos de quienes puedan instruirla para salir adelante con su madre.

“Abrazo fuerte Lau… quizá no te reconozca en algún momento pero el amor que le puedas dar no necesita caras”, “Te quiero mi Lau y te abrazo”, “Mami siempre va a recordar lo mucho que la amas y todo el amor que siempre le diste” y “Lo que no se guarde en su memoria, se va a guardar en su corazón y ahí va a estar siempre”, fueron algunos de los comentarios que se destacan en el posteo de Laura Carmine.