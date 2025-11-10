¡Liderazgo y pasión! Iker Casillas nos visitó para revelar detalles rumbo al Mundial 2026
Iker Casillas, el guardameta español que se convirtió en leyenda, Adrián Ortega, Jorge Campos, Zague y ‘El Warrior’, nos visitaron para anunciar las sorpresas que prepara TV Azteca rumbo al Mundial 2026. ¡No pierdas detalle!
