¡Salva a tu favorito! Ime Tuñón y Nacho Casano se convierten en los primeros nominados de La Academia VLA

Luego del anhelado debut de los nueve participantes de La Academia VLA, Sergio Sepúlveda y Luz Elena revelaron a los dos primeros nominados. En esta edición, Nacho Casano e Ime Tuñón fueron los participantes con calificaciones más bajas. Estas fueron sus declaraciones como los primeros nominados de la temporada. ¡Salva a tu favorito y evita que termine su sueño!