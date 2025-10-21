inklusion logo Sitio accesible
“No veo arrepentimiento en ella”, Imelda Garza revela cómo fue su audiencia con Maribel Guardia

Imelda Garza y Maribel Guardia estuvieron frente a frente en una audiencia y la viuda de Julián Figueroa reveló, en exclusiva, sus sensaciones del encuentro.

Venga La Alegría
TV Azteca

Después de casi 10 meses de la ruptura que hubo entre ellas, Imelda Garza y Maribel Guardia estuvieron frente a frente y la viuda de Julián Figueroa reveló, en exclusiva, sus sensaciones del encuentro pues asegura “no va a ser la última”.

