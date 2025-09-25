inklusion logo Sitio accesible
“Ese señor está muy enfermo”, Imelda Tuñón advirtió sobre la personalidad de Marco Chacón, pareja de Maribel Guardia

Venga La Alegría
TV Azteca

Imelda Tuñón confesó que siente miedo de que Marco Chacón, pareja de Maribel Guardia, le haga algo; desde su punto de vista, es un señor ‘enfermo y amargado’. Incluso, lanzó el consejo de que ‘nadie se meta con él’. Aquí todos los detalles.

