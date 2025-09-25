inklusion logo Sitio accesible
“Dice que no quiere al niño, pero pide la custodia y me pide manutención” , Imelda Tuñón sobre su hijo y Maribel Guardia

Mientras Maribel Guardia ha asegurado que no quiere la custodia de su nieto, Imelda Tuñón pone en duda las palabras de la actriz. Además, reveló que su hijo ya se ha dado cuenta del conflicto entre su mamá y su abuelita. Aquí todos los detalles.

