Programa Completo domingo 20 de septiembre de 2026 Parte 1 | Venga La Alegría Fin De Semana

¡Un programa para la familia! Revive todo lo que pasó en el programa de Venga La Alegría Fin de Semana del 20 de septiembre del 2026 en la parte 1.

Por un lado, disfruta de la receta de tacos de camarón al ajillo, una gran forma de cerrar la semana con mucho sabor, para que te chupes los dedos y elimines el hambre.

En los chismes, no te pierdas los comentario de Horacio Pancheri, reconocido actor que participó con Gala y en cierto momento fue relacionado sentimental, además de hacer públicas sus disculpas a sus parejas anteriores, en especial al ser señalado de ser un tóxico con las cantantes. Además, conoce todos los detalles que Gala Montes sacó al Emiliano Aguilar, el hijo del cantante Pepe Aguilar, polémica en redes sociales que constantemente crece. Escucha todo lo que relató frente a los medios de comunicación.