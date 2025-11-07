“Me llevaba 9 años... me pidió matrimonio rapidísimo”, Itatí Cantoral revela intimidades de su relación con Alexis Ayala

Durante una conferencia de prensa sobre su participación especial en el musical Mentiras, Itatí Cantoral, quien públicamente repudió lo de Sasha Sokol con Luis de Llano, reveló detalles de la relación amorosa que tuvo con Alexis Ayala cuando ella tendría alrededor de 17 años y el 26. ¿Dejaría que su hija pasara por lo mismo? Así contestó la actriz.