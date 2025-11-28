inklusion logo Sitio accesible
“Estaba de muy buen ánimo... teníamos mucha esperanza”, Iván Cochegrus habla de la difícil decisión que tomaron los hijos de Silvia Pinal, a un año de su muerte

En el primer aniversario luctuoso de Silvia Pinal, Iván Cochegrus abrió su corazón y compartió cómo fueron los últimos días de la diva del cine mexicano.

En el primer aniversario luctuoso de Silvia Pinal, Iván Cochegrus abrió su corazón y compartió cómo fueron los últimos días de la diva del cine mexicano. Explicó que tenían esperanza en que Silvia Pinal saldría bien del hospital y habló de la decisión que tuvieron que tomar sus hijos.

