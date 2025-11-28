Estas son las 3 mejores ciudades para disfrutar de las vacaciones de invierno y la Navidad

Las vacaciones de invierno coinciden con Navidad por lo que muchas personas buscan algún sitio donde se pueda disfrutar con familia y amigos. Es por esto que te vamos a recomendar lugares increíbles con ambiente festivo, decoraciones y un hermoso clima.

Estamos hablando de CDMX, Puebla y San Cristóbal de las Casas estas ciudades lo tienen todo para que tus momentos sean inolvidables.

¿Qué ofrecen estas ciudades?

Ciudades de México

En los meses de diciembre el Centro Histórico se transforma en un lugar totalmente navideño. Las tiendas adornan para la ocasión, hay una gran oferta gastronómica y siempre hay eventos para poder disfrutar.

Puebla

Este es otro lugar ideal para disfrutar de un ambiente navideño sobre todo su buscas algo grande, bonito y con actividades todo el tiempo.

❄️✨ La magia de la #Navidad ya llegó a nuestra ciudad. ✨❄️



Acompáñanos este domingo a las 6:30 pm en el Encendido del #Árbol de Navidad y disfruta al máximo el espíritu de la temporada. 🎄💫#ViveElInviernoEnPuebla#Navidad #Puebla #Invierno #EncendidoDelÁrbol pic.twitter.com/8xR3QPX1lb — Industrial de Abastos Puebla (@IAbastosPuebla) November 28, 2025

El Centro Histórico se viste de luces, figuras gigantes, música y decoraciones en todas partes. Se suelen montar villas navideñas, espectáculos totalmente gratis y actividades para toda la familia.

San Cristóbal de las Casas

Aquí nos encontramos con un lugar con una atmósfera invernal muy marcada. Hay calles empedradas, neblina, frío y un ambiente navideño muy acogedor. La gastronomía local te ofrece pan artesanal, café y tamales chiapanecos.

¿Cuáles son los pueblos mágicos donde se puede disfrutar Navidad?

Si en lugar de ciudades, prefieres ir a algún pueblo de México, pues tenemos recomendaciones. En estos sitios podrás disfrutar el ambiente navideño, gastronomía y belleza escénica. Esta lista combina opciones con nieve, pueblos coloniales, lugares muy festivos y destinos acogedores.

Tlalpujahua, Michoacán: esta es considerada la capital navideña de México. Es famosa por su Feria de la Esfera y cientos de talleres artesanales. Cuenta con calles iluminadas, mercados y ambiente 100% decembrino.

¡La magia de la Navidad comienza en #Tlalpujahua! Visita su Feria de la Esfera y recorre sus talleres artesanales que te mostrarán el talento y la creatividad de Michoacán. 🎄✨ pic.twitter.com/DrGSwKAHpf — Gobierno de Michoacán (@GobMichoacan) October 5, 2025

Chignahuapan, Puebla: En conjunto con Tlalpujahua, es uno de los mayores productores de esferas navideñas. Tiene para ofrecer escenarios luminosos, un enorme árbol navideño y espectáculos especiales.

Creel, Chihuahua: este es el sitio ideal para quienes quieren una Navidad con nieve. Disfrutarás paisajes de la Sierra Tarahumara, fogatas y cabañas acogedoras.