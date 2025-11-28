El emotivo y duro recuerdo que hizo llorar a Alma Cero

Pasajes de la vida de los famosos suelen generar diversas emociones en los receptores y eso es lo que ha ocurrido con una entrevista ofrecida por Alma Cero. La actriz mexicana estuvo hace unos meses en el podcast de Juan Carlos Nava y desbordó en llanto cuando recordó a su abuelita Ofelia.

La emotivas charla sigue dando mucho de qué hablar porque los seguidores de Alma Cero han empatizado con ella. La actriz, dedicada a la comedia, no pudo contener las lágrimas y, con mucho amor, recordó a quien considera como su madre y al mismo tiempo como su niña.

¿Por qué se emocionó Alma Cero?

Durante la entrevista, la emoción llegó hasta Alma Cero al recordar a su abuela materna Ofelia. La actriz se refirió a ella con mucho cariño y lamentando que desde niña haya sido diagnosticada con esquizofrenia. De todos modos, remarcó que fue como una madre para ella.

“Mi abuelita materna es como mi madre porque muchas veces mi mamá no podía con nosotros y ella fue una mamá soltera mucho tiempo antes de que llegara mi padrastro que amé con la vida”, remarcó Alma Cero. La actriz reveló que Ofelia estuvo, gran parte de su juventud y niñez, en el hospital psiquiátrico San Bernardino.

¿Qué dijo Alma Cero sobre su abuela?

Alma Cero destacó que su abuela “era la mejor narradora de historias que te podías topar” y ese era uno de los motivos por los que la amaba y le estaba muy agradecida. “Me encantaba oír sus historias y que se saliera por la tangente, inventara cosas”, expresó entre lágrimas.

La actriz indicó que Ofelia “era mágica” y que su cuadro empeoró tras una muerte en la familia. “Cuando fallece mi mamá, ahí es donde la perdemos totalmente”, precisó. Alma Cero afirmó que estaba segura que “contaba historias para no vivir su realidad”, motivo por el cual su emoción se mantuvo a flor de piel y logró traspasar las pantallas. Las muestras de cariño de sus seguidores no se han hecho esperar.