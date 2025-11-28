Si te gusta el pollo, estas son las 3 recetas que puedes hacer en Navidad para sorprender a tus invitados

Al llegar diciembre, muchas personas comienzan a pensar en las recetas y preparativos del menú de las fiestas. Así es como la mesa de la cena de Navidad y Año Nuevo puede vestirse de hermosos colores, pero también de sabrosos platillos para compartir en familia.

Si bien cada familia tiene sus costumbres y gustos a la hora de comer, lo cierto es que la cena de Navidad suele ser protagonizada por el pavo o la pierna. Sin embargo, existe una carne más económica y fácil de preparar: la de pollo. Estas son tres recetas para ahorrar dinero y disfrutar una comida deliciosa con los seres queridos.

Ideas para el menú de Navidad: 3 recetas con pollo fáciles y económicas

Las siguientes recetas con pollo permiten ahorrar tiempo y dinero, ya que son fáciles de ejecutar y sus ingredientes se pueden conseguir en cualquier mercado o negocio de barrio. Estas ideas son perfectas para anfitriones que buscan hacer rendir los alimentos y ahorrar sin sacrificar sabor.

La versatilidad de estas recetas reside en que se pueden combinar con todo tipo de guarniciones. Así es como van bien con ensaladas, puré o arroz. Estos son los ingredientes y pasos necesarios para llevarlas a cabo.

Muslos de pollo con glaseado de miel y especias

Ingredientes:



6 muslos de pollo

3 cucharadas de miel

1 cucharada de paprika

1 cucharada de salsa de soya

1 diente de ajo picado

Sal y pimienta al gusto

Preparación:



Mezclar la miel, la paprika, la soya y el ajo. Untar los muslos con la mezcla. Hornear a 190°C por 45 minutos hasta que caramelicen.

Pollo con crema de chipotle

Ingredientes:



6 piezas de pollo

1 lata de media crema

1/2 taza de leche

2 chiles chipotles

1 cubo de consomé

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de pimienta

Preparación:



Licuar la media crema, la leche, los chipotles y el consomé. Cocinar el pollo en una olla hasta dorarlo ligeramente. Agregar la salsa y cocina por 20 minutos a fuego medio. Ajustar sal y servir caliente.

Pollo a la naranja

Ingredientes:



1 pollo entero (o 6 piezas)

2 tazas de jugo de naranja natural

2 cucharadas de miel

1 cucharada de mostaza

2 dientes de ajo picados

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de pimienta

Rodajas de naranja para decorar

Preparación:

