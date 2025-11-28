Si te gusta el pollo, estas son las 3 recetas que puedes hacer en Navidad para sorprender a tus invitados
Se acercan las fiestas decembrinas y muchas familias comienzan a pensar en el menú de la cena de Navidad. Estas son 3 recetas económicas y sencillas para hacer con pollo.
Al llegar diciembre, muchas personas comienzan a pensar en las recetas y preparativos del menú de las fiestas. Así es como la mesa de la cena de Navidad y Año Nuevo puede vestirse de hermosos colores, pero también de sabrosos platillos para compartir en familia.
Si bien cada familia tiene sus costumbres y gustos a la hora de comer, lo cierto es que la cena de Navidad suele ser protagonizada por el pavo o la pierna. Sin embargo, existe una carne más económica y fácil de preparar: la de pollo. Estas son tres recetas para ahorrar dinero y disfrutar una comida deliciosa con los seres queridos.
Ideas para el menú de Navidad: 3 recetas con pollo fáciles y económicas
Las siguientes recetas con pollo permiten ahorrar tiempo y dinero, ya que son fáciles de ejecutar y sus ingredientes se pueden conseguir en cualquier mercado o negocio de barrio. Estas ideas son perfectas para anfitriones que buscan hacer rendir los alimentos y ahorrar sin sacrificar sabor.
La versatilidad de estas recetas reside en que se pueden combinar con todo tipo de guarniciones. Así es como van bien con ensaladas, puré o arroz. Estos son los ingredientes y pasos necesarios para llevarlas a cabo.
Muslos de pollo con glaseado de miel y especias
Ingredientes:
- 6 muslos de pollo
- 3 cucharadas de miel
- 1 cucharada de paprika
- 1 cucharada de salsa de soya
- 1 diente de ajo picado
- Sal y pimienta al gusto
Preparación:
- Mezclar la miel, la paprika, la soya y el ajo.
- Untar los muslos con la mezcla.
- Hornear a 190°C por 45 minutos hasta que caramelicen.
Pollo con crema de chipotle
Ingredientes:
- 6 piezas de pollo
- 1 lata de media crema
- 1/2 taza de leche
- 2 chiles chipotles
- 1 cubo de consomé
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de pimienta
Preparación:
- Licuar la media crema, la leche, los chipotles y el consomé.
- Cocinar el pollo en una olla hasta dorarlo ligeramente.
- Agregar la salsa y cocina por 20 minutos a fuego medio.
- Ajustar sal y servir caliente.
@cocineroenproceso ¡Pollo a la crema de Chipotle! . #yosoycocinero #recetas #recetasmexicanas #comidamexicana #recetafacil #recetacasera #pollo #PolloEnChipotle ♬ sonido original - Erik Manuel
Pollo a la naranja
Ingredientes:
- 1 pollo entero (o 6 piezas)
- 2 tazas de jugo de naranja natural
- 2 cucharadas de miel
- 1 cucharada de mostaza
- 2 dientes de ajo picados
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de pimienta
- Rodajas de naranja para decorar
Preparación:
- Mezclar el jugo de naranja con la miel, la mostaza y el ajo.
- Bañar el pollo con la mezcla y colocar en una charola.
- Hornear a 180°C durante 50 minutos o hasta que esté dorado.
@aventuraentucocina POLLO A LA NARANJA! 🤤 Ingredientes: Para el pollo: 1/2 kilo de pechuga de pollo 1/2 taza de maicena 2 cdas. salsa @SoyaPekin 1/2 cdita. pimienta 1 cdita. sal aceite suficiente Para la salsa: 1 taza de jugo de naranja natural 3 cdas. de salsa @SoyaPekin 1 cdita. aceite de ajonjolí 3 cdas. azúcar mascabado 1 cdita. ajo picado 1/2 cdita. chile quebrado (opcional) 1 cdita. de maicena extras: rabo de cebolla cambray y ajonjolí procedimiento: corta en cubitos medianos el pollo. llévalo a un recipiente y añade también la pimienta, la maicena y las 2 cdas. de salsa soya. mezcla muy bien. calienta a fuego medio alto suficiente aceite y fríe el pollo asegurándote que quede cocido y crujiente. cuando esté listo retíralo del aceite y colócalos sobre papel absorbente. reserva. para la salsa mezcla el jugo de naranja, la salsa soya, el aceite de ajonjolí, el azúcar, el ajo picado, el chile quebrado y la maicena. agrégalo a un sartén a fuego medio y cocina por 5 minutos aproximadamente o hasta que tenga la consistencia deseada. pasado el tiempo apaga el fuego, integra el pollo y cúbrelo muy bien con la salsa. sírvelo sobre una cama de arroz y agrega encima rabo de cebolla cambray picado y ajonjolí. ahora si ¡a disfrutar! — #Recetasfaciles #recetasdecocina #foodrecipes #easyrecipes #foods #tastingtable #reel #parati #comidamexicana #comida #hacks #trucosdecocina #polloalanaranja ♬ sonido original - Aventura en tu Cocina