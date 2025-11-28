Internautas se burlan de Camila Sodi tras revelar situación vivida al estilo Martha Higareda

La sobrina de Thalía, Camila Sodi, se convirtió en tendencia y también en el centro de las burlas de los internautas. Fue tras revelar una curiosa situación que vivió con Michael Jackson en Nueva York.

Camila Sodi sorprendió a sus seguidores al compartir una anécdota única sobre cómo logró que Michael Jackson se uniera a una fiesta en Nueva York. Según contó en una entrevista con Yordi Rosado, ella vivió y compartió momentos únicos con el Rey del Pop.

¿Qué dijo Camila Sodi sobre Michael Jackson?

Las declaraciones de Camila Sodi causaron tal revuelo entre los fans de Michael Jackson que la compararon con Martha Higareda, ya que no le creen su versión. Según contó, el músico no quería salir de su cuarto durante una fiesta y la mandaron a ella “para que lo sacara de ahí al muchacho”, contó la actriz.

Camila Sodi agregó que entonces ella accedió y fue hasta el cuarto donde estaba el músico y le dijo que bajaran a la fiesta. Detalló cómo logró convencer al Rey del Pop a asistir al evento, motivo por el cual ahora se volvió tendencia en las plataformas digitales.

¿Cómo reaccionaron los fans de Michael Jackson?

Las declaraciones de Camila Sodi dieron origen a cientos de comentarios y, en la mayoría de ellos, nadie cree lo que contó. “Ni Martha se atrevió a tanto”, dice uno de los comentarios, a lo que el otro le responde: “Creo que se le metió el espíritu de Martha Higareda”.

Comentarios como estos hubo varios y se volvieron virales. Es que, al parecer, el relato de Camila Sodi parece poco creíble tratándose de una figura icónica como lo es hasta el día de hoy Michael Jackson. Las opiniones al respecto se siguen multiplicando.