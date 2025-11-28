“Ya no había manera de continuar”, Ivonne Montero confirma que terminó con su novio 11 años menor
Ivonne Montero rompió el silencio y confirmó que terminó su relación con un policía once años menor que ella; esclareció los rumores de infidelidades habló de la diferencia de edad.
Ivonne Montero rompió el silencio y confirmó que terminó su relación con un policía once años menor que ella. Además, esclareció los rumores de infidelidades y también aclaró si la diferencia de edad fue un factor para la separación.
