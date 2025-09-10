inklusion logo Sitio accesible
"¡Es una señora intensa!”, Jack y Ari Borovoy se defienden tras las declaraciones de Lupita D’Alessio

Jack y Ari Borovoy alzaron la voz para defenderse de los señalamientos derivados de los videos que compartió Lupita D’Alessio en sus redes. Así compartieron su versión.

Jack y Ari Borovoy alzaron la voz para defenderse de los recientes señalamientos derivados de los videos que compartió Lupita D’Alessio en sus redes sociales. Así compartió su versión Ari Borovoy y aclaró si es que seguirán trabajando con ‘La Leona Dormida’.

