Surgen nuevos detalles sobre la muerte de la actriz Natalia Rae

La conmoción por la muerte de la actriz Natalia Rae sigue ahondándose y, mientras su familia trabaja para repatriar su cuerpo, se conocen nuevos detalles.

Surgen nuevos detalles sobre la muerte de la actriz Natalia Rae.jpg
X @Natalia_Rae_
Iván Charello | Marktube
Famosos
El pasado 3 de septiembre se confirmó la muerte de la actriz de cine para adultos Natalia Rae. El deceso se produjo en Costa Rica y tras haber sufrido un accidente, aunque muchas dudas se han generado por las circunstancias de su muerte.

Natalia Rae tenía 33 años de edad y era muy famosa en el ámbito de las producciones audiovisuales para adultos. Su muerte fue confirmada por su hermana quien hizo uso de las redes sociales de la actriz para brindar los primeros detalles sobre lo sucedido.

Sorpresiva muerte de Natalia Rae

La triste noticia sobre la muerte de Natalia Rae la dio su hermana quien, en redes sociales, expresó: “Lamento tener que hacerlo. Mientras estaba de vacaciones, disfrutando de su vida como siempre, mi hermana, mi luz, falleció”.

El fallecimiento de Natalia Rae tomó por sorpresa a sus familiares y a quienes seguían a la actriz en las plataformas digitales. Todo fue en el marco de un viaje de vacaciones que había realizado a Costa Rica, en donde había tenido un accidente y se habría lastimado una pierna.

Nuevos datos sobre la muerte de Natalia Rae

A medida que pasan las horas, se van conociendo más datos sobre lo acontecido en torno al fallecimiento de Natalia Rae. Fue el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica el encargado de precisar que las causas de su muerte aún no han sido esclarecidas.

“No presentaba lesiones visibles que hagan presumir una muerte violenta”, remarcaron medios costarricenses tras el informe del OIJ. Natalia Rae se encontraba en la habitación de un hotel cuando fue encontrada inconsciente por su compañera, por lo que ahora se aguardan los resultados forenses para confirmar las causas de su deceso.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!

