Esto es lo que realmente significa Tijuana 664, lo que siempre dice Emiliano Aguilar

Cada que Emiliano Aguilar abre la boca, algo se vuelve viral. Y no, esta vez no es por una polémica nueva, sino por una frase que repite con tanto orgullo, que ya hasta parece su firma personal: “puro Tijuana 664”. Si sigues sus transmisiones o revisas los comentarios en redes, seguro la has visto más de una vez. Pero, ¿Qué significa?, ¿es solo un código de área o hay algo más profundo detrás de esa frase popular? Aquí te lo contamos

¿Qué significa “Tijuana 664” para Emiliano Aguilar?

"664" es la lada telefónica de Tijuana, Baja California. Pero esa combinación de ciudad + números va más allá de un dato técnico: se ha convertido en una identidad cultural, sobre todo para quienes crecieron o viven cerca de la frontera.

En el caso de Emiliano Aguilar, “Tijuana 664” no es solo un guiño local, sino un statement completo. Lo ha dicho en sus videos, transmisiones en vivo y, más fuerte aún, en su música.

La canción de Emiliano Aguilar que explica la frase “Tijuana 664"

El 21 de junio de 2025, Emiliano lanzó junto al artista Palida la canción “Tijuana 664", y desde ahí la frase tomó todavía más fuerza. La rola tiene un estilo urbano, crudo, directo al grano, como suele hablar él.

(INSTAGRAM @emiiano_aguilar.t) Emiliano Aguilar suele compartir la frase “Tijuana 664" con regularidad en Instagram.

En una de las estrofas se escucha: “Muchas noches conflictivas sin salida. Tijuana calienta, ya no encuentran su salida... Puros turistas que no saben de mi tía. F*ck tu barda y a la policía…”

Y sí, el tono es rudo, pero también habla de realidades que no siempre se cuentan. Conecta con la vida en la frontera, esa mezcla de caos, orgullo y resistencia que define a muchas personas que crecieron en esas calles.

Más que una ciudad, “Tijuana 664” es una hermandad

En redes sociales, un usuario que se identifica como “Tijuana 664” compartió una definición no oficial pero muy poderosa:

“Tijuana… donde todos llegan para ya no irse jamás. La ciudad de los sueños, esa ciudad que arropa a propios y extraños, que con el paso del tiempo los convierte en una hermandad. No importa de donde vengas, llegarás aquí, extrañarás tus raíces, pero amarás quedarte para ya no partir.”

Aunque no fue escrito por Emiliano, muchos fans creen que esto representa justo lo que él quiere transmitir cada vez que dice “Tijuana 664”. Es una especie de escudo, una forma de marcar territorio, pero también de abrazar la identidad que ha construido a través de su música y su vida pública.