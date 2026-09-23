"¡Me muero de miedo!”, Joy Huerta rompe en llanto y comparte su postura tras la pausa musical de su hermano Jesse
Enfrentando ante la prensa la pausa musical de su hermano Jesse, Joy Huerta rompió en llanto y lanzó un contundente mensaje a todos sus seguidores.
Sin poder contener las lágrimas, Joy Huerta se paró frente a los medios para hablar por primera vez de la decisión de su hermano Jesse de hacer una pausa en el dueto que han construido durante más de dos décadas. Además de reconocer el miedo que le produce enfrentar el escenario sin su hermano, la cantante hizo una revelación que sorprendió a todos. Aquí todos los detalles.