¿Karla Díaz regresa a JNS? Esto reveló la cantante y conductora

Rumbo al 30 aniversario de las JNS, Karla Díaz podría volver a compartir el escenario con Angie, Regina y Melissa. ¿Será que le cumplen el deseo a sus fans? Cabe mencionar que Karla dejó la agrupación para atender sus proyectos personales y buscar ser madre. Esto aclaró Karla Díaz.