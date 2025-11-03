inklusion logo Sitio accesible
"¡La violencia vicaria es muy fuerte!”, Karyme Lozano revela lo que ha vivido con Michael Joseph

Karyme Lozano habló de la violencia vicaria que ha sufrido por parte de Michael Joseph, su pareja. Entre otras cosas, reveló cómo enfrentará su maternidad.

TV Azteca

Karyme Lozano rompió el silencio y habló de la violencia vicaria que ha sufrido por parte de Michael Joseph, su pareja. Entre otras cosas, reveló cómo enfrentará su maternidad ‘soltera’ y aseguró que permitirá que sus hijos tengan contacto con su padre.

