¡A 10 años de la traición! Kate del Castillo prepara un corto de denuncia
TV Azteca
Previo a revelar que debutará como directora y a 10 años del encuentro que le cambió la vida, Kate del Castillo rompe el silencio y cuenta de qué manera afectó a sus dinámicas aquel polémico episodio. Además, habló de su actual relación y de sus nuevos proyectos, incluyendo un corto de denuncia.
